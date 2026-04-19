Kreisliga A Staffel 9 Die SG Zell/Bullay/Alf patzt beim Schlusslicht Michael Bongard 19.04.2026, 18:20 Uhr

i Symbolbild Robert Michael/picture alliance/dpa

Nach dem 0:3 gegen Herforst steht die SG Mont Royal in der A Staffel 9 wieder auf dem letzten Tabellenplatz, weil die SG Zell beim nun ehemaligen Schlusslicht FV Morbach II mit 0:1 unterlag.

In der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 hat es im Tabellenkeller am 21. Spieltag keine Punkte für die Mosel-Vereine SG Zell und SG Mont Royal gegeben.SG Mont Royal Kröv/Reil/Pünderich/Enkirch/Burg – SG Herforst 0:3 (0:2). Für die SG Mont Royal musste ein Sieg her in Enkirch, aber am Ende stand das Team von Johannes Röhl wieder mit leeren Händen da.







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