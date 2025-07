713 Mannschaften nehmen in der Saison 2025/26 am Spielbetrieb bei den Männern im Rheinland teil. Der Computer hat nun die Klassen eingeteilt. Der Blick auf die „Härtefälle“ in den einzelnen Spielklassenebenen, die den Kreis Hunsrück/Mosel betreffen.

Die Computersoftware hat „gesprochen“, die Staffeleinteilungen der Bezirksligen sowie der A-, B- und C-Klassen der Männer im Fußballverband Rheinland sind abgeschlossen. Zum dritten Mal erfolgte die Einteilung nicht mehr nach Kreisgrenzen, sondern anhand der Fahrtstrecken, die mit spezieller Software berechnet werden. Auch in diesem Jahr gab es die ein oder andere Überraschung.

Die Mannschaftszahlen im Rheinland im Überblick: 18 Mannschaften in der Rheinlandliga; 48 Mannschaften in drei Bezirksligen; 126 Mannschaften in der Kreisliga A (aufgeteilt in 9 Staffeln); 201 Mannschaften in der Kreisliga B (aufgeteilt in 15 Staffeln); 287 Mannschaften in der Kreisliga C (aufgeteilt in 21 Staffeln) sowie 26 Mannschaften in der Reserveklasse Trier (aufgeteilt in 2 Staffeln). Hinzu kommen die Oberligisten Sportfreunde Eisbachtal, TuS Koblenz, Rot-Weiss Koblenz, FC Emmelshausen-Karbach, Cosmos Koblenz und FV Engers sowie Regionalligist Eintracht Trier. Macht insgesamt im Rheinland 713 Mannschaften und damit 15 weniger als im Vorjahr.

i Das Eifel-Derby zwischen dem SV Masburg (in Blau) und dem SV Binningen wird es in der kommenden Saison nicht mehr geben. Die Masburger sind als einziger Verein aus dem Kreis Hunsrück/Mosel in der Rhein/Ahr-Staffel A 5 eingeteilt. Binningen spiel weiter in der Hunsrück/Mosel-Staffel A 6. Sascha Berkele

„Wir profitieren bei der Staffeleinteilung im nun dritten Jahr schon sehr stark von den Erfahrungen, die wir in den ersten beiden Spielzeiten des kreisübergreifenden Spielbetriebs gesammelt haben“, sagte Jens Bachmann, der Vorsitzende des Verbandsspielausschusses: „Interessant ist, dass man in einigen Spielgebieten auch in diesem Jahr wieder deutlich andere Konstellationen innerhalb der Staffeln vorfindet. Letztlich macht das genau den Reiz des kreisübergreifenden Spielbetriebs aus – neue Gegner, neue Chancen.“

Aber das sorgt natürlich auch für Diskussionen, bei den Vereinen und den Spielleitern in den Kreisligen. Am Freitag kam der Verbandsspielausschuss mit den Sachbearbeitern aus den neun Kreisen in Koblenz zusammen und besprach die Ergebnisse, die der Computer ausspuckte. Am Samstag wurde dann die Staffeleinteilung an die Vereine verschickt. Es gab kaum „manuelle“ Verschiebungen mehr. „Man kann kaum tauschen, weil dann in einer anderen Liga eine andere Mannschaft extrem weite Fahrten auf sich nehmen müsste“, sagt Michael Melzer, der Kreissachbearbeiter Hunsrück/Mosel.

B-Klasse ist „Problemfall“

Ein Problemfall war die B-Klasse: 210 Mannschaften hätten in 15 Staffeln je 14 Teams dort spielen sollen. Aber die Sollstärke wurde nach Rückzügen und SG-Bildungen nicht erreicht, 201 Teams sind in der B-Klasse am Start, damit spielen 9 der 15 Staffeln nur mit 13 Mannschaften. Die freien Plätze wären an die besten Absteiger (die Tabellenvorletzten der B-Klassen aus der Vorsaison) gegangen, aber keiner wollte in der B-Klasse bleiben – auch nicht der TuS Kirchberg III und die SG Soonwald/Simmern. Der Vorschlag, die neun freien Plätze in der Kreisliga B mit den besten C-Klassen-Tabellendritten aufzufüllen, wurde abgelehnt. Deswegen muss der VfR Bad Salzig, der gerne in die B-Klasse aufgestiegen wäre, in der Kreisliga C bleiben. Der Blick auf „Härtefälle“ in den einzelnen Spielklassenebenen und die Reaktionen der Vereine:

Bezirksliga: TuS Ahbach als „Verlierer“

Einen Härtefall gab es in den Bezirksligen, das war abzusehen, denn es waren 15 Mitte-Teams, 16 Ost-Klubs, aber 17 West-Vereine im „Topf“. Ein West-Verein musste in die Mitte-Staffel, es gab zwei Möglichkeiten – der TuS Ahbach oder die SG Ellscheid. Die Software schickte den TuS Ahbach in die Mitte-Staffel: Der Eifel-Klub muss nun unter anderem 130 Kilometer zum Auswärtsspiel nach Oberwesel zurücklegen. Drei Kilometer entfernt von der Heimstätte Leudersdorf des TuS Ahbach ist die SG Wiesbaum – und die spielt weiter in der West-Staffel. Ahbach ist damit der typische Verliererfall bei der Spielklasseneinteilung.

Kreisliga A: SV Masburg „allein“ in der A Staffel 5

Eifel-Verein SV Masburg spielt als einziger Klub aus dem Kreis Hunsrück/Mosel in der A Staffel 5 mit ausschließlich Mannschaften aus dem Rhein/Ahr-Kreis. Kein Derby mehr gegen den SV Binningen, der wie fast alle anderen „Cochem-Zeller“ Klubs wie die Spvgg Cochem, der SSV Ellenz-Poltersdorf oder der SV Blankenrath in der Hunsrück/Mosel-Staffel A 6 spielt. Für die Masburger, die vor zwei Jahren schon im Rhein/Ahr-Kreis spielten, ist die Rückkehr in die A Staffel 5 kein Problem. „Das ist in Ordnung, die Fahrtzeiten sind geringer als in den Hunsrück. Schade, dass wir das Derby gegen Binningen nicht haben, aber okay. Wir sind mit der Einteilung zufrieden“, sagt SVM-Spielertrainer Matthias Bender. Die SG Bremm muss weiter in der Mosel-Staffel A 9 ran. „Für uns wäre die A Staffel 6 mit Derbys gegen Ellenz oder Cochem attraktiver gewesen, jetzt haben wir zwar Duelle gegen Mont Royal Kröv und weiter gegen Zell, aber die A 6 wäre für uns interessanter gewesen. Wir sind ein Grenzfall, der immer weite Strecken haben wird“, sagt Bremms Trainer Jan Braun.

Kreisliga B: SG Hambuch hat diesmal „nix“ zu meckern

Die SG Hambuch musste in den vergangenen beiden Jahren in den sauren Apfel beißen. Im ersten Jahr des kreisübergreifenden Spielbetriebs ging es zehnmal in den Hunsrück, im Vorjahr achtmal in den Kreis Neuwied. Nun hat die neue SG Brohlbachtal (zu Hambuch/Kaifenheim/Brohl stieß Düngenheim/Urmersbach hinzu) nichts zu meckern, man ist nun in der B Staffel 8 mit fast nur Eifel-Teams zu Hause und hat Duelle gegen Eifelhöhe Büchel, Auderath, Illerich, Laubach II oder TuS Mayen II. „Das sind doch andere Spiele als gegen Oberbieber oder Neuwied“, sagt Michael Mertes aus dem SG-Vorstand: „Die neue SG, die gute Ligaeinteilung – das ist jetzt Motivation für uns alle im Verein.“ Mit Aufsteiger SG Bremm II ist ein Mosel-Klub allein in der B Staffel 14 mit acht Hunsrück-Teams und vier Morbacher Klubs. „Das ist kein Problem für uns, wir freuen uns auf die Liga und auf Auswärtsspiele bei Mannschaften, die immer viele Zuschauer haben. In die andere Richtung, ob nach Wittlich oder in die Eifel, hätten wir auch weite Fahrten gehabt“, sagt Spielertrainer Matthias Bremm. Die B Staffel 9, die nördlich von Kastellaun und Simmern beginnt (Kastellaun, Bell und Biebertal sind jetzt in der B Staffel 14), wird vom Kreis Hunsrück/Mosel geleitet. Neun Mannschaften aus dem Kreis dabei – plus die „Grenzgänger“ Mosel Löf II, Untermosel Kobern II, Waldesch und der FC Bassenheim aus Koblenz. „Bassenheim ist schon ein absoluter Grenzfall, aber ein Tausch war nicht möglich“, sagt Michael Melzer, der für die B Staffel 9 zuständig ist.

Kreisliga C: Reine Hunsrück-Staffel rund um Simmern

Mit der C Staffel 14 gibt es eine reine Hunsrück-Staffel, die 13 Teams tummeln sich im Umkreis von 20 Kilometer um Simmern. Dazu gehört nicht mehr die SG Vorderhunsrück Sabershausen II, die wie die SG Morshausen II, der SV Müden oder der TuS Treis-Karden, nun in der C Staffel 13 ran muss – mit Auswärtsspielen bei Cosmos Koblenz II oder VfR Koblenz II. In der C Staffel 12 sind viele COC-Teams dabei – aber nicht die SG Brohlbachtal Hambuch II. Sie muss in der C Staffel 11 gegen ausnahmslos Klubs aus dem Rhein/Ahr-Kreis ran, die aber einigermaßen zügig zu erreichen sind. Der Saisonstart in den Kreisligen erfolgt am Wochenende 9./10. August, die Spielpläne in den einzelnen Staffeln werden im Laufe der Woche versendet.