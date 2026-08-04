Die Hunsrück/Mosel-Liga hat richtig viel zu bieten

Zugänge, Abgänge, Saisonziele, Favoriten: Die Kreisliga A Staffel 6 hat aufgrund der „Hunsrück/Mosel-Zusammensetzung“ viel zu bieten. Am Freitag startet die mit Spannung erwartete Saison. Hier gibt es die Kader der 14 Mannschaften im Überblick: