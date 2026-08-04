Kader Kreisliga A Staffel 6
Die Hunsrück/Mosel-Liga hat richtig viel zu bieten
Drei Jahre spielten die SG Zell/Bullay/Alf (weiße Trikots) und der SV Blankenrath nicht in einer Liga, ein Pflichtspiel gab es v
Drei Jahre spielten die SG Zell/Bullay/Alf (weiße Trikots) und der SV Blankenrath nicht in einer Liga, ein Pflichtspiel gab es vor elf Monaten dennoch im Kreispokal Mosel, Zell gewann in Bullay mit 1:0 gegen Blankenrath. Am 30. August und damit bereits am vierten Spieltag kommt es an gleicher Stätte zum Mosel-Hunsrück-Derby in der A Staffel 6.
Holger Teusch

Zugänge, Abgänge, Saisonziele, Favoriten: Die Kreisliga A Staffel 6 hat aufgrund der „Hunsrück/Mosel-Zusammensetzung“ viel zu bieten. Am Freitag startet die mit Spannung erwartete Saison. Hier gibt es die Kader der 14 Mannschaften im Überblick:

Lesezeit 6 Minuten
Kader Kreisliga A Staffel 6 (Hunsrück/Mosel)VfB BaybachhöheZugänge: Louis Schmidt (SG Braunshorn), Noah Schwaiger (FC Emmelshausen Karbach), Johannes Becker (2. Mannschaft).Abgänge: Jonas Schneider, Darvin Erdle, Simon Lang, Lukas Ponstein (alle Karriereende).
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