Spannung in der Fußball-Kreisliga A 5: Neun Tore im Nachholspiel, ein knappes 4:5 und Dernaus Verbleib auf dem Abstiegsplatz. Torschützen brillieren, doch die Überraschung bleibt aus.
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Neun Tore sind im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A 5 zwischen der SG Dernau/Mayschoß und der SG Saffig/Miesenheim gefallen. Zum Leidtragen der abstiegsbedrohten Hausherren endete die Partie mit einer 4:5 (2:1)-Niederlage, die die Kombinierten von der Ahr weiter auf dem ersten Abstiegsplatz verweilen lässt.