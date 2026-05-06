Müller-Team gewinnt 5:4 Dernau unterliegt Saffig und bleibt auf Abstiegsplatz Jan Müller 06.05.2026, 13:54 Uhr

i Johannes Schnitzler (am Ball) traf für die SG Dernau/Mayschoss im Heimspiel gegen die SG Saffig/Miesenheim, doch am Ende setzten sich die Gäste mit 5:4 durch. Martin Gausmann

Spannung in der Fußball-Kreisliga A 5: Neun Tore im Nachholspiel, ein knappes 4:5 und Dernaus Verbleib auf dem Abstiegsplatz. Torschützen brillieren, doch die Überraschung bleibt aus.

Neun Tore sind im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A 5 zwischen der SG Dernau/Mayschoß und der SG Saffig/Miesenheim gefallen. Zum Leidtragen der abstiegsbedrohten Hausherren endete die Partie mit einer 4:5 (2:1)-Niederlage, die die Kombinierten von der Ahr weiter auf dem ersten Abstiegsplatz verweilen lässt.







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