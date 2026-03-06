Verfolgerduell gegen Niederahr Derbypunkte sollen im Wohnzimmer der SG Elbert bleiben Horst Fechtner 06.03.2026, 13:44 Uhr

i Zu Hause setzte sich der TuS Niederahr (rechts Moritz Wetzlar) mit 3:1 durch. Am Sonntag wollen die Spieler der SG Elbert (am Ball Tobias Thomas) Wiedergutmachung betreiben. Andreas Hergenhahn

An der Spitze der Kreisliga A3 sind vier Teams aus dem Westerwaldkreis unter sich. Zwei davon treffen am ersten Spieltag des Jahres aufeinander. Je nach Ausgang könnten die Karten im Kampf um Platz zwei noch mal neu gemischt werden.

Nach knapp viermonatiger Winterpause nimmt auch die Kreisliga A3 den Spielbetrieb wieder auf. Am 16. Spieltag kommt es unter anderem zum Derby zwischen dem Tabellendritten SG Elbert und dem Zweiten TuS Niederahr.SG Guckheim/Kölbingen – SG Birlenbach (Sa.







