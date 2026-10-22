DJK gegen FC am Freitagabend Derby in Plaidt und ein Wiedersehen in Heimersheim Daniel Fischer 22.10.2026, 14:22 Uhr

i Während die Fußballer des FC Plaidt (in Grün) dem Derby am Pommerhof gegen die DJK entgegenfiebern, hat es die SG Westum/Löhndorf (in Blau) mit der SG Inter Sinzig Bad Breisig zu tun. Martin Gausmann

In der Fußball-Kreisliga A 5 bleibt es spannend: Im Mittelpunkt des Spieltags steht das Plaidter Derby am Freitagabend. Und am Sonntag gibt es in Heimersheim ein Wiedersehen.

Vier Spieltage sind es in der Fußball-Kreisliga A 5 nur noch bis zur Winterpause. Am zwölften und somit vorletzten Hinrundenspieltag steht das Derby zwischen der DJK Plaidt und dem FC Plaidt im Mittelpunkt. Verfolger TuS Kottenheim reist zum TuS Oberwinter, während Schlusslicht SG Niederzissen/Wehr beim SC Bad Bodendorf gastiert.







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