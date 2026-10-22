In der Fußball-Kreisliga A 5 bleibt es spannend: Im Mittelpunkt des Spieltags steht das Plaidter Derby am Freitagabend. Und am Sonntag gibt es in Heimersheim ein Wiedersehen.
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Vier Spieltage sind es in der Fußball-Kreisliga A 5 nur noch bis zur Winterpause. Am zwölften und somit vorletzten Hinrundenspieltag steht das Derby zwischen der DJK Plaidt und dem FC Plaidt im Mittelpunkt. Verfolger TuS Kottenheim reist zum TuS Oberwinter, während Schlusslicht SG Niederzissen/Wehr beim SC Bad Bodendorf gastiert.