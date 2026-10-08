Aufstrebender FC Kosova kommt Derby in Niederahr als heißer Tanz auf heißem Pflaster Horst Fechtner 08.10.2026, 18:00 Uhr

i In der ersten Kreispokal-Runde setzte sich der FC Kosova Montabaur (schwarze Trikots) erst nach Verlängerung mit 3:2 bei der Reserve des TuS Niederahr (weiße Trikots, hier Lorenz Laudagé) durch. Jetzt wartet bei der ersten Mannschaft des TuS der nächste heiße Tanz auf den FC. Marco Rosbach

Weil das Duell der SG Elbert/Horbach gegen die SG Herschbach verlegt worden ist, gibt es ein reduziertes Westerwälder Programm in der Kreisliga A3. Dafür haben sich die drei verbliebenen Spiele in sich. Vor allem ein Derby wird mit Spannung erwartet.

Nur drei Spiele mit Westerwälder Beteiligung stehen am Wochenende in der Fußball-Kreisliga A3 auf dem Programm. Dabei steht das Verfolgerduell des zehnten Spieltags zwischen dem TuS Niederahr und dem FC Kosova Montabaur besonders im Fokus. Ihren Heimvorteil nutzen wollen die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod und der neue Tabellenführer SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II.







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