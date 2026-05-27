Sie haben alle starke Runden gespielt, doch ob sie am Ende noch mit dem Aufstieg in die Bezirksliga belohnt werden, muss sich zeigen. In einer Dreierrunde kämpfen im Osten des FVR die Vizemeister Ellingen, Guckheim und Rennerod um ihre Chance.
Lesezeit 2 Minuten
Eines eint diese drei Vizemeister im Osten des Fußballverbands Rheinland (FVR): Jeweils ein Team in ihren Staffeln war am Ende besser und konnte sich vorzeitig den Titel sowie den damit verbundenen sicheren Aufstieg in die Bezirksliga sichern. Darüber hinaus gibt es eine weitere Gemeinsamkeit, die vom kommenden Mittwoch an in den Fokus rückt: In der Aufstiegsrunde der Vizemeister der Kreisligen A gibt es eine zweite Chance.