Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Der Weg nach oben für Ellingen, Rennerod und Guckheim Marco Rosbach 27.05.2026, 12:40 Uhr

i Die Bezirksliga schon im Blick: Thomas Benner von der SG Guckheim/Kölbingen freut sich schon auf die Aufstiegsrunde der A-Liga-Vizemeister, die für sein Team am kommenden Mittwoch in Straßenhaus gegen die SG Ellingen beginnt. Dritter Ost-Vertreter in dieser Dreier-Konkurrenz ist die SG Rennerod. Marco Rosbach

Sie haben alle starke Runden gespielt, doch ob sie am Ende noch mit dem Aufstieg in die Bezirksliga belohnt werden, muss sich zeigen. In einer Dreierrunde kämpfen im Osten des FVR die Vizemeister Ellingen, Guckheim und Rennerod um ihre Chance.

Eines eint diese drei Vizemeister im Osten des Fußballverbands Rheinland (FVR): Jeweils ein Team in ihren Staffeln war am Ende besser und konnte sich vorzeitig den Titel sowie den damit verbundenen sicheren Aufstieg in die Bezirksliga sichern. Darüber hinaus gibt es eine weitere Gemeinsamkeit, die vom kommenden Mittwoch an in den Fokus rückt: In der Aufstiegsrunde der Vizemeister der Kreisligen A gibt es eine zweite Chance.







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