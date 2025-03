Wichtiges Heimspiel für den SV Ulmen: Um nicht weiter abzurutschen, soll für den Eifeler A-Klässler ein Sieg her. Der ist daheim gegen das Schlusslicht sicher möglich.

Nach der Derbyniederlage zum Start nach der Winterpause bei der DJK Kelberg steht für den SV Ulmen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8 das erste Heimspiel 2025 an – und das ist gleich ein sehr wichtiges, denn am Sonntag um 14.30 Uhr gegen den Tabellenletzten SG Baustert sollte es ein Dreier sein, um nicht weiter nach unten zu rutschen.

Ulmen steht auf Rang sieben, was auf den ersten Blick ungefährlich aussieht bei 14 Teams. Aber der Rückstand auf den ersten Abstiegsplatz (SG Dist-Idesheim als Drittletzter) beträgt nur noch vier Zähler. Deswegen sagt Ulmens Coach Mario Sungen: „Wir müssen unbedingt zu den Basics zurück gegen Baustert. In der Vorbereitung war das gut, gegen Kelberg hat das nicht so geklappt.“ Im Hinspiel schon, da gewann der SVU klar mit 3:0 beim Schlusslicht.

Klostermann und Hens fehlen, Rodarius dabei

Fehlen werden Sungen Max Klostermann (Fußreizung) und der beruflich verhinderte Kapitän Benedikt Hens, dagegen hat der gegen Kelberg verletzt ausgewechselte Julian Rodarius Entwarnung gegeben.