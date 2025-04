Langsam aber sicher befindet sich die Fußball-Kreisliga A 5 im Saisonendspurt. Am bereits 21. von insgesamt 26 Spieltagen empfängt Spitzenreiter SG Westum/Löhndorf die Grafschafter SG. Im Kellerduell stehen sich die SG Eich/Nickenich/Kell und der SV Remagen gegenüber.

DJK Kruft/Kretz – SC Bad Bodendorf (Fr., 19.30 Uhr)

Angesichts von zehn Punkten Rückstand zum rettenden Ufer ist es für das Schlusslicht aus Kruft die letzte Chance, vielleicht doch noch einmal in den Abstiegskampf eingreifen zu können. Dazu muss gegen den Tabellenfünften aus Bad Bodendorf aber zwangsläufig ein Sieg her. „Wir wollen uns nicht aufgeben. Entsprechend gehen wir das Spiel an und wollen alles reinwerfen“, sagt Krufts Trainer Marco Bersch. „Auf den ersten Blick sind wir Favorit. Wenn man aber auf die Heimbilanz des Gegners und unsere Auswärtsbilanz schaut, schieben sich diese Rollen aber näher zusammen. Kruft wird sicherlich alles reinlegen“, meint Bad Bodendorfs Coach Elmar Schäfer, der ohne Fabian Liedke auskommen muss.

SG Vinxtbachtal Brohl – SG Inter Sinzig/Bad Breisig (Fr., 19.30 Uhr)

Nach einer bislang größtenteils sorgenfreien Saison ist der Vorsprung des Aufsteigers aus dem Vinxtbachtal auf einen Abstiegsrang bis auf zwei Punkte zusammengeschrumpft. Daher liegt der Druck im Duell mit dem „Mittelfeld-Team“ vom Rhein aufseiten des Gastgebers. „Jeder weiß, dass wir so langsam punkten müssen. Gute Leistungen alleine reichen nicht. Es ist definitiv ein wichtiges Spiel“, sagt Vinxtbachtal-Trainer Dennis Schütz. Demgegenüber erklärt Bad Breisigs Coach Jacques Daoud: „Mit einem Sieg ist der Klassenerhalt gesichert. Auf dem Rasen in Gönnersdorf wird es aber eine sehr schwere Aufgabe.“

SG Westum/Löhndorf – Grafschafter SG (Fr., 19.30 Uhr)

Womöglich kann sich der unangefochtene Spitzenreiter schon an diesem Spieltag einen Matchball erspielen. Sollte die Elf von Trainer Tomas Lopez seine Hausaufgaben gegen die Gäste aus der Grafschaft erledigen und gleichzeitig der FC Plaidt in Ettringen verlieren, so könnte der Spitzenreiter nächste Woche bereits aus eigener Kraft Meister werden. Auf der anderen Seite brauchen die Gäste dringend Punkte, schließlich liegt der Bezirksliga-Absteiger nur noch einen Punkt vor einem Abstiegsrang. „Grafschaft hat ohne jeden Zweifel viel Qualität. Wir müssen definitiv mit einer höheren Schlagzahl als zuletzt rangehen“, warnt Lopez. „Der entscheidende Punkt in unserem Spiel ist die Effizienz. Spielerisch können wir fast jede Woche mithalten, auch wenn Westum ein anderes Kaliber ist. Mit Blick auf den Gegner haben wir nichts zu verlieren. Mit Blick auf die Tabelle aber schon“, lauten die klaren Worte von Grafschaft-Trainer David Kreuzberg.

DJK Plaidt – SG Weißenthurm (Sa., 18 Uhr)

Nach der bitteren 0:5-Derbypleite in Saffig, wo die „Adler“ über weite Strecken die bessere Mannschaft waren, geht es am Pommerhof gegen die formstarke SG Weißenthurm, die in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen ist. „Die letzte Woche haben wir abgeschüttelt und blicken nach vorne. Gegen Weißenthurm müssen wir an unsere Leistungsgrenze kommen, um zu punkten“, befindet Plaidts Trainer Dennis Niederprüm. „Wir möchten unsere Serie fortsetzen. Das wird gerade auf dem kleinen Platz gegen einen Gegner, der auf Wiedergutmachung aus ist, alles andere als einfach“, kommentiert Weißenthurms Spielertrainer Patrick Birkner.

SG Landskrone Heimersheim – SC Saffig (So., 11 Uhr)

Die Hausherren möchten vor dem direkten Aufeinandertreffen am drittletzten Spieltag unbedingt in Reichweite zum Zweiten aus Plaidt und somit dem Relegationsrang bleiben. „Wir haben zuletzt viel zu Hause liegengelassen. Das kann nicht unser Anspruch sein. Hinten müssen wir gegen einen starken Gegner viel seriöser verteidigen. Vorne gilt es ähnlich effektiv wie in der Vorwoche zu agieren“, erklärt Landskrone-Trainer Bekim Gerguri. „Die Aufgabe gehört zu den schwierigsten der Saison. Es treffen zwei Teams aufeinander, die spielerische Lösungen suchen. Heimersheim ist aber natürlich Favorit“, sagt Saffigs Trainer Sascha Müller.

SG Eich/Nickenich/Kell – SV Remagen (So., 14.30 Uhr)

Während es für die SG Eich am heimischen Horeb wie auch für die DJK Kruft die letzte Chance ist, mit einem Sieg noch einmal Hoffnung im Abstiegskampf zu schöpfen, sind die Gäste dank dreier Siege in Serie wieder voll im Rennen und könnten mit einem weiteren Dreier die Abstiegsränge zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison verlassen. „Wir wollen unsere vielleicht allerletzte Chance ergreifen. Dazu wird es bei einigen Ausfällen aber einer absoluten Energieleistung bedürfen“, berichtet Eichs Trainer Jürgen Krayer. „Für uns ist es die Chance, über den Strich zu springen. Dementsprechend werden wir auch spielen“, kündigt Remagens Trainer Tarek Mazih einen hochmotivierten Auftritt seiner Mannschaft an.

SG Ettringen/St. Johann – FC Plaidt (So., 14.30 Uhr)

Am Hochsimmer geht es für beide Mannschaften um viel. Auf der einen Seite sind die Gastgeber voll im Abstiegskampf angekommen, auf der anderen Seite wollen die Gäste ihre gute Position auf den Relegationsplatz weiterhin behalten. „Es gilt, die letzten sechs Wochen noch einmal enger zusammenzurücken. Dass wir die Qualität haben, steht außer Frage. Jetzt müssen wir aber auch ans Punkten kommen“, erklärt Ettringens Trainer Thomas Esch. „Wir haben uns in der Vergangenheit immer schwer in Ettringen getan. Es nützt aber nichts, wir müssen und wollen gewinnen“, so die klare Marschroute von Gästetrainer Kai Wagner.