Einige Tore konnten die Fans auf den Sportplätzen der Region bestaunen. Besonders die Spiele in Niederfischbach und Friedewald boten mit je acht Treffern Spektakel. In Niederdreisbach fielen nur zwei – aber auch die hätten für das Empfinden des VfB-Trainers Heiko Schnell nicht zählen dürfen.

Spiel der Woche

SSV Weyerbusch – SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau 0:2 (0:1). Die SG hat den Lauf des Aufsteigers vorerst gestoppt. „Es war ein enges Spiel, aber wir haben verdient verloren, da wir heute einfach nicht die nötige Power auf den Platz gebracht haben“, erklärte SSV-Trainer Stefan Bischoff. In der insgesamt chancenarmen ersten Hälfte brachte Spielertrainer Björn Hellinghausen sein Team in Führung (27.) und die SG hätte noch vor der Pause erhöhen können, scheiterte jedoch per Foulelfmeter an SSV-Keeper Kevin Kollikowski (40.). Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Jannik Schumann und sorgte damit für die Vorentscheidung, denn die Hausherren waren auch im Anschluss nicht zwingend genug, um an der Punkteverteilung noch etwas zu ändern.

Weyerbusch: Kollikowski – Streginski (81. Hertel), Birk, Dos Santos Figueira, Reinhardt, Katschek, Rudnev (81. Noll), Jan Hollerbach, Nils Hollerbach, Kohl (57. Mohr), Simonis.

Alpenrod: Bach – Meyer, Benner, Breuer, Mies, Pörtner (89. Gumbrich), Heidrich, Hellinghausen (73. Pinkert), Schumann (83. Fassel), Falk (90.+2 Besirevic), Herles (66. Dörner).

SV Adler Niederfischbach – SG Hammer Land/Bruchertseifen/Eichelhardt 5:3 (1:2). Bei beiden Teams lief es bislang mit vier beziehungsweise drei Niederlagen in Folge noch nicht rund. Zumindest die „Adler“ schafften es am Samstag, den Negativtrend zu stoppen. Allerdings mussten sie zuerst den 0:2-Rückstand, für den Simon Langemann (7.) und Konstantin Neufeld (11.) gesorgt hatten, aufholen. Mit dem Pausenpfiff glückte Justus Schomers der Anschlusstreffer (45.). „In der ersten Hälfte ging unsere Taktik, hinten kompakt zu stehen und Konter zu fahren, gut auf. Nach der Pause hat Niederfischbach seine Qualitäten ausgespielt. Da konnten wir irgendwann nicht mehr gegenhalten“, lautete das Fazit von SG Coach Hans-Josef Held. Wasili Doulios glich in der 58. Minute aus. Marlon Burbach brachte die SG zwar erneut in Führung (60.), erneut Schomers (75.), Jan Schmidt (80.) und Julian Wagner (87.) drehten die Partie jedoch in der Schlussviertelstunde.

VfB Niederdreisbach – SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut 0:2 (0:0). Das Ergebnis sieht auf den ersten Blick erwartungsgemäß zugunsten der favorisierten SG aus, aus Sicht von VfB-Trainer Heiko Schnell war es das jedoch keineswegs. „Wir waren über die kompletten 90 Minuten klar besser, Rennerod hat nur die Bälle nach vorne geholzt. Die Leistung des Schiedsrichters war eine bodenlose Frechheit, die beiden Tore fielen klar aus dem Abseits heraus. Wir hätten zwar selbst den Lucky Punch machen müssen, aber der Schiedsrichter hat unser Spiel kaputt gepfiffen“ , echauffierte er sich nach dem Spiel. Die Treffer für die Gäste erzielten Furkan Tetik (75.) und Nick Loewen in der Nachspielzeit (90.+4).

SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald – SG Altenkirchen/Neitersen 5:3 (1:2). Die Partie zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellenletzten war intensiv geführt und mit acht Toren für die Zuschauer unterhaltsam. Die Hausherren kamen besser in die Partie und Sven Henrichs traf bereits nach zehn Minuten zum 1:0. Die Gäste fingen sich nach dem Rückstand jedoch schnell. Kubilay Saricicek glich aus (20.) und Alex Luis Hüntner brachte die Altenkirchener eine Viertelstunde später sogar in Führung (35.). Hüntner erwies seiner Mannschaft kurz darauf jedoch einen Bärendienst. Nach einer Beleidigung der gegnerischen Bank wurde er ebenso zurecht wie unnötig mit der Roten Karte des Feldes verwiesen (41.). Mit zunehmender Spieldauer machte sich die Überzahl der Hausherren immer stärker bemerkbar. Jan-Niklas Mockenhaupt wendete innerhalb von nur zwei Minuten und gleich zweimal “mit Köpfchen„ die Partie. Der eingewechselte Luca Breitenbach verkürzte mit einem sehenswerten Fallrückzieher zwar noch mal (75.), erneut Mockenhaupt machte mit seinem dritten Treffer aber den Deckel drauf (84.).

SG Atzelgift/Nister – SG Mittelhof/Niederhövels 0:4 (0:1). Die Hausherren konnten den Aufwind nach dem ersten Saisonsieg der vergangenen Woche nicht mit in die Partie gegen die Mittelhofer nehmen. Bereits im ersten Abschnitt hatten die Gäste einige gute Möglichkeiten, nutzten davon jedoch nur eine durch Philipp Bedranowsky (28.). Mit dem knappen Vorsprung ging es in die Pause, aus der die Gäste allerdings nicht gut herauskamen und ab der 60. Minute in Unterzahl agierten. Nicolae Graur sah nach seinem zweiten Foulspiel die Ampelkarte. Die Gastgeber wussten mit der personellen Überlegenheit jedoch nicht viel anzufangen und wurden in der Folge nach allen Regeln der Kunst ausgekontert. Maurice Michel (65.), Dawid Gawenda (74.) und Okay Tahtaci (90.) waren für die Gäste erfolgreich, die sehr zur Freunde von Trainer Michael Trautmann erstmals in dieser Saison auch zu Null spielten.

SG Wallmenroth/Scheuerfeld – VfB Wissen II 3:0 (0:0). Im ersten Durchgang tat sich noch nicht allzu viel. Die Hausherren waren zwar spielbestimmend, nutzten ihre Chancen jedoch noch nicht. Der VfB versuchte über schnelles Umschaltspiel gefährlich vor das SG-Tor zu kommen, was jedoch auch nur bedingt erfolgreich war und nicht zum erhofften Torerfolg führte. Die Hausherren blieben geduldig und warteten weiter auf ihre Möglichkeiten, die sich in der zweiten Hälfte boten und diesmal auch genutzt wurden. Hussein Jouni sorgte für das 1:0 (64.), Manuel Plath erhöhte mit einem sehenswerten Treffer der Marke „Sonntagsschuss“ (74.). In der Schlussphase brachte Abdullah Balci den verdienten Heimsieg endgültig in trockene Tücher (85.).

i Nächster Sieg gegen einen unmittelbaren Nachbarn: Die SG Gebhardshainer Land (in Blau) feierte einen Heimsieg gegen die Spfr Schönstein (gelbes Trikot). Manfred Böhmer/balu

SG Gebhardshainer Land/Steineroth-Dauersberg – Sportfreunde Schönstein 3:2 (1:1). Nach dem Derbysieg gegen den VfB Wissen II in der Vorwoche gewann die SG auch gegen den ebenso nur wenige Kilometer entfernten Gegner aus Schönstein. Dabei sahen die Zuschauer kein gutes Spiel, das sehr zerfahren geführt wurde und eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte. Die Hausherren entschieden die Partie in der Schlussminute nach einem Eckball aber noch zu ihren Gunsten. „Das 2:2 wäre völlig ok gewesen und hätte dem Spielverlauf entsprochen. Aber heute hatten wir das nötige Quäntchen Glück“, gestand SG-Trainer Heiko Schnabel. Die Tore: 1:0 Jan Niklas Franken (40., Foulelfmeter), 1:1 Sebastian Simon (42.), 1:2 Philipp Pöttgen (56.), 2:2 Robin Stockschlaeder (86.), 3:2 Thilo Stinner (90.)