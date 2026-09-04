Fünfter Spieltag in der A1 Der Klub der Ungeschlagenen gibt sich selbstbewusst Marco Rosbach

René Weiss 04.09.2026, 09:42 Uhr

i Nach ihrem Wechsel in die Kreisliga A1 hat die SG Herschbach-Schenkelberg (in Rot) schon so manchen Gegner auf dem falschen Fuß erwischt wie hier die SG Westerburg II. Jetzt steht für den Tabellenführer das Topspiel gegen die drittplatzierte SG Alpenrod an. Marco Rosbach

Insgesamt fünf Teams sind in der Kreisliga A1 noch ungeschlagen, allen voran die SG Herschbach-Schenkelberg als „Dark Horse“, das nach dem Wechsel aus der A2 mit aktuell zehn Punkten vorne steht und nun das Topspiel gegen die SG Alpenrod bestreitet.

Zum Abschluss der Englischen Woche, in es für die meisten Teams im Kreispokal um den Einzug in die dritte Runde ging, steht in der Fußball-Kreisliga A1 der fünfte Spieltag auf dem Plan. Während die einen ordentlich Selbstvertrauen tanken konnte, hatten andere herbe Dämpfer zu verdauen.







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