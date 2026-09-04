Insgesamt fünf Teams sind in der Kreisliga A1 noch ungeschlagen, allen voran die SG Herschbach-Schenkelberg als „Dark Horse“, das nach dem Wechsel aus der A2 mit aktuell zehn Punkten vorne steht und nun das Topspiel gegen die SG Alpenrod bestreitet.
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Zum Abschluss der Englischen Woche, in es für die meisten Teams im Kreispokal um den Einzug in die dritte Runde ging, steht in der Fußball-Kreisliga A1 der fünfte Spieltag auf dem Plan. Während die einen ordentlich Selbstvertrauen tanken konnte, hatten andere herbe Dämpfer zu verdauen.