Benefizspiel gegen Köln Der gute Zweck steht in Rodenbach im Vordergrund Jörg Niebergall 29.06.2026, 10:11 Uhr

i Der FC Viktoria Köln (rote Trikots) erzielte beim Benefizspiel in Rodenbach 18 Tore. Der gute Zweck stand bei der Partie aber zweifelsohne im Vordergrund. Jörg Niebergall

Beim Benefizspiel zwischen der Kombination aus dem TuS Rodenbach und dem VfL Wied Niederbieber gegen den Drittligisten FC Viktoria Köln war das Ergebnis nebensächlich. Es ging um den guten Zweck – Verlierer gab es bei dieser Partie keine.

36 Grad, 18 Tore und jede Menge gute Laune: Trotz hochsommerlicher Temperaturen zog es über 200 Fußballfans auf die Rodenbacher Alm. Dort gastierte Drittligist Viktoria Köln zum Abschluss der ersten Trainingswoche und traf im Benefizspiel auf eine Kombination aus dem C-Ligisten TuS Rodenbach und dem A-Ligisten VfL Wied Niederbieber.







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