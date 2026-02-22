Noch Trainer beim SV Binningen Dennis Kohlhaas übernimmt die Schieferländer B-Jugend Michael Bongard 22.02.2026, 16:30 Uhr

i Bis Sommer coacht Dennis Kohlhaas noch den A-Ligisten Binningen, danach macht er sich seine Gedanken als neuer Trainer des B-Jugend-Rheinlandligisten JFV Schieferland. Sascha Berkele

Vom Männer- in den Nachwuchsbereich: Den Weg geht Trainer Dennis Kohlhaas und übernimmt das B-Jugend-Rheinlandliga-Team des JFV Schieferland.

Dennis Kohlhaas hört nach der Saison und nach dann vier Jahren beim SV Binningen (Tabellenzweiter der Fußball-Kreisliga A Staffel 6) als Trainer auf. Das stand schon vor der Winterpause fest. Nun ist auch amtlich, was der 41-Jährige, der in Binningen lebt, ab Sommer macht: Kohlhaas wird Trainer bei den B-Junioren des JFV Schieferland, die momentan Tabellenelfter in der Rheinlandliga sind.







