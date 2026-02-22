Vom Männer- in den Nachwuchsbereich: Den Weg geht Trainer Dennis Kohlhaas und übernimmt das B-Jugend-Rheinlandliga-Team des JFV Schieferland.
Dennis Kohlhaas hört nach der Saison und nach dann vier Jahren beim SV Binningen (Tabellenzweiter der Fußball-Kreisliga A Staffel 6) als Trainer auf. Das stand schon vor der Winterpause fest. Nun ist auch amtlich, was der 41-Jährige, der in Binningen lebt, ab Sommer macht: Kohlhaas wird Trainer bei den B-Junioren des JFV Schieferland, die momentan Tabellenelfter in der Rheinlandliga sind.