Ab kommenden Montag ist es wieder so weit. Der Deichstadtpokal wird in Neuwied-Engers ausgetragen. Bereits zum 54. Mal spielen die Mannschaften aus der Stadt um die begehrte Trophäe.
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Die Deichstadt freut sich auf den gleichnamigen Deichstadtpokal. Für die Kicker aus Neuwied ist dieses traditionsreiche Turnier gleichbedeutend mit dem Beginn der Vorbereitung aus der Sommerpause. Einzig der FV Engers, der mit seinen drei Teams bereits zehn Tage zuvor erste Testspiele auf dem Plan hatte, ist schon früher aus der Fußballpause gestartet.