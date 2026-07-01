54. Ausgabe steht bevor Deichstadtpokal eröffnet die Neuwieder Fußballsaison Thomas Hardt 01.07.2026, 13:00 Uhr

i Im vergangenen Jahr setzte sich der HSV Neuwied (blaue Trikots) gegen den FV Engers II durch und holte den Deichstadtpokal. Wer wird sich 2026 die Trophäe sichern? Jörg Niebergall

Ab kommenden Montag ist es wieder so weit. Der Deichstadtpokal wird in Neuwied-Engers ausgetragen. Bereits zum 54. Mal spielen die Mannschaften aus der Stadt um die begehrte Trophäe.

Die Deichstadt freut sich auf den gleichnamigen Deichstadtpokal. Für die Kicker aus Neuwied ist dieses traditionsreiche Turnier gleichbedeutend mit dem Beginn der Vorbereitung aus der Sommerpause. Einzig der FV Engers, der mit seinen drei Teams bereits zehn Tage zuvor erste Testspiele auf dem Plan hatte, ist schon früher aus der Fußballpause gestartet.







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