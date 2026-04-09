Duell der A3-Toptorjäger Decker und Krick stehen beim Gipfeltreffen im Fokus Horst Fechtner 09.04.2026, 15:41 Uhr

i 22 Treffer stehen für Steffen Decker (hier beim Kopfball im Heimspiel gegen Westerburg II) zu Buche. Diese Quote würde der Torjäger der SG Horressen im Topspiel gegen die SG Guckheim nur allzu gerne ausbauen. Marco Rosbach

Sowohl im Titelrennen als auch im Kampf gegen den Abstieg stehen die Westerwälder Teams in der Kreisliga A3 im Blickpunkt. Das Topspiel steigt in Horressen, wo der Erste auf den Zweiten Guckheim trifft. Fällt schon eine Vorentscheidung?

Das Spitzenspiel zwischen der SG Horressen und der SG Guckheim steht im Blickpunkt des 20. Spieltags in der Kreisliga A3. Zugleich ringen im Tabellenkeller sowohl die SG Ahrbach II als auch die SG Uww Niedererbach in ihren Heimspielen nach Luft im Abstiegskampf.







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