Die Geschichten des 22. Spieltags in der Fußball-Kreisliga A1 sind erzählt. In sieben Spielen konnten die Zuschauer insgesamt 35 Tore bestaunen.

Das Spitzentrio der Kreisliga A2, bestehend aus Tabellenführer SG Herschbach/Girkenroth/Salz und den beiden Verfolgern SG Rennerod/Irmtraut/Seck/Emmerichenhain und VfB Wissen II, hat seine Heimspiele jeweils souverän gewonnen. Die Verfolger SG Guckheim, SG Niederfischbach und SG Weitefeld ließen dafür im Aufstiegsrennen Federn. Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage weiter zu.

VfB Wissen II – SG Mittelhof/Niederhövels 4:1 (2:1). Der VfB kam optimal ins Spiel und führte bereits nach zehn Minuten durch die Tore von Ahmet Kerem Sari (5.) und Maik Schnell (10.) mit 2:0. Maurice Michel sorgte kurz darauf aber schon für den Anschlusstreffer (17.). Nach der Pause hatten die Hausherren dann eine etwas schwächere Phase, das wusste die SG jedoch nicht für sich zu nutzen. Mit dem 3:1 durch Max Ebach (73.) war das fair geführte Derby dann entschieden. Erneut Sari setzte den Schlusspunkt (80.).

SG Rennerod/Irmtraut/Seck/Emmerichenhain - VfB Niederdreisbach 3:1 (0:0). „Wir waren in der ersten Hälfte schon extrem überlegen, haben unsere Chancen aber nicht genutzt“, erklärte SG-Trainer Markus Schneider, warum es zur Pause noch 0:0 stand. Kurz nach Wiederanpfiff lief das für sein Team besser. David Quandel sorgte mit einem Doppelschlag (50., 54.) für die 2:0-Führung. Dominik Zimmermann brachte den VfB aber nur fünf Minuten später wieder heran. Erst in der Nachspielzeit machte Michael Löwen alles klar (90.+3). „Der Sieg ist hochverdient. Wir haben das Spiel nur viel zu lange zu offen gehalten“, resümierte Schneider.

SG Hammer Land Bruchertseifen Eichelhardt – SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken 6:5 (4:2). Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge gelang den Gastgebern ausgerechnet gegen die „Mannschaft der Stunde“ aus Weitefeld der ersehnte Befreiungsschlag. „Das war heute defensiv einfach viel zu wenig. Obwohl wir drei Mal zurückgekommen sind, haben wir uns durch individuelle Fehler immer wieder selbst zurückgeworfen“, haderte Weitefelds Trainer Kevin Wiederstein nach der Partie. Tore: 1:0 Philipp Arndt (13.), 2:0 Daniel Krieger (14.), 2:1 Dominik Neitzert (28.), 3:1 Benedict Eckenbach (30.), 3:2 Dominik Neitzert (31.), 4:2 Maximilian Lukas (43.), 4:3 Jan Niklas Mockenhaupt (53.), 5:3 Andreas Krieger (61.), 5:4 Tim Lennart Schneider(65.), 5:5 Jan Niklas Mockenhaupt (67.), 6:5 Daniel Krieger (78.).

i Während sich Alexander Kolb (rechts) rechts als Guckheimer Torschütze auszeichnete, musste Westerburgs Til Eisenmenger nach einem Foulspiel vorzeitig vom Platz. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

SG Guckheim/Kölbingen – SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod II 1:1 (0:0). Im ersten Abschnitt hatten die Gäste mehr vom Spiel, die besseren Chancen hatten aber die Hausherren. Es ging jedoch noch ohne Tore in die Pause. Die Phase nach dem Seitenwechsel gehörte den Gastgebern, die folgerichtig durch Alexander Kolb (52.) in Führung gingen und weitere gute Möglichkeiten ausließen. In der 64. Minute sah Westerburgs Til Eisenmenger nach einem groben Foulspiel die Rote Karte. In Überzahl taten sich die Gastgeber in der Folge schwer, und Sven Rademacher glich per Foulelfmeter zum 1:1-Endstand (82.) aus.

Spfr Schönstein – SV Adler Niederfischbach 3:0 (1:0). Die Sportfreunde feierten einen ebenso überraschenden wie deutlichen Heimsieg gegen die „Adler“. Bereits nach einer Viertelstunde erzielte Spielertrainer Marcus Meyer das 1:0 (16.). In der Folge ging es hin und her, ohne dass weitere Treffer fielen. Erst in der Schlussphase machten die kämpferisch starken Schönsteiner alles klar. Die beiden Einwechselspieler Eric Zimmermann (83.) und Silas Landwehr (90.+2) machten den Sieg perfekt. Die zwischenzeitliche Ampelkarte gegen Fynn Schlatter wegen Foulspiels und unsportlichen Verhaltens (86.) fiel nicht mehr ins Gewicht.

SG Herschbach/Girkenroth/Salz – SG Lasterbach Neunkirchen/Westernohe/Elsoff-Mittelhofen 4:0 (2:0). Für den Spitzenreiter lief es zuletzt durchwachsen. Gegen die Gäste aus Neunkirchen stimmte insbesondere die Einstellung bei der Hannappel-Elf, die dann auch verdientermaßen zum letztlich ungefährdeten Heimsieg führte. Das frühe 1:0 durch David Blum (7.) verlieh den Hausherren zunächst jedoch noch nicht die nötige Sicherheit, in der Folge verlief die Partie ausgeglichen. Erst kurz vor der Pause schalteten die Herschbacher wieder einen Gang hoch und legten durch Manuel Groß (41.) nach. Im zweiten Abschnitt bot sich dem Spitzenreiter Platz zum Kontern, das nutzen Timon Konstantinidis (50.) und Lucas Hellmann (64.) zum 4:0-Endstand aus.

SG Herdorf – DJK Friesenhagen 7:0 (4:0). Beide Teams werden sich sehr wahrscheinlich in der kommenden Saison in der B-Klasse wiedersehen. In diesem sportlich fair geführten Aufeinandertreffen setzte sich die SG deutlich durch. Von den Gästen kam verständlicherweise nicht mehr allzu viel, sodass es für die Hausherren ein lockerer Heimsieg wurde. Jannis Stock (9., 89.) traf doppelt, Jannick Kessler gleich dreifach (16., 42., 83.), und Michel Esch (21.) und Alessio Cervo (62.) trugen sich jeweils einmal in die Torschützenliste ein.