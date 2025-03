Spitzenreiter SG Westum/Löhndorf hat am 17. Spieltag der Fußball Kreisliga A 5 bei der SG Eich/Nickenich/Kell in letzter Minute noch einen Punkt geholt. Da die beiden ärgsten Verfolger aus Plaidt und Heimersheim ebenfalls nicht über ein Remis hinausgekommen sind, bleibt der Vorsprung bei zehn Zählern. Im Abstiegskampf feierte derweil die DJK Kruft/Kretz einen eminent wichtigen Sieg.

SG Vinxtbachtal Brohl – FC Alemannia Plaidt 1:1 (1:1)

Mit einer insgesamt gerechten Punkteteilung wurde der Spieltag in Gönnersdorf eröffnet. Die durch ein Eigentor von Fabian Groß (41.) entstandene Gästeführung glich Noah Chrapa unmittelbar vor der Pause (45.) aus. Im zweiten Durchgang blieb es trotz guter Möglichkeiten, vor allem aufseiten der Hausherren, bei diesem Ergebnis.

„Unter dem Strich kann ich mit der Leistung und dem Ergebnis leben. Das Spiel stand in der zweiten Halbzeit auf Messers Schneide. Für den Auftakt haben wir uns gut präsentiert“, zeigte sich Vinxtbachtal-Trainer Dennis Schütz zufrieden. Demgegenüber sagte Plaidts Coach Kai Wagner: „Wir haben uns bei den schwierigen Platzverhältnissen mit zunehmender Dauer schwergetan. In der ersten Halbzeit hätten wir führen müssen, am Ende hat uns unser Torhüter den Punkt festgehalten.“

i Einen wichtigen Sieg hat die DJK Kruft/Kretz gegen den SC Saffig (in Blau) erzielt. Jörg Niebergall

DJK Kruft/Kretz – SC Saffig 3:1 (2:0)

Das Schlusslicht aus Kruft und Kretz hat ein deutliches Lebenszeichen ausgesendet. Vor heimischem Publikum legte Luca Durwen mit einem Doppelpack (11., 32.) den Grundstein für den dritten Saisonsieg seiner Mannschaft. Nach der Pause verkürzte zwar Saffigs Christopher Weinand (49.), doch DJK-Kapitän Peter Görg sorgte kurz darauf für die Entscheidung (71.).

„Das war ein ganz wichtiger Sieg, aus dem wir Hoffnung schöpfen. Wir müssen jetzt natürlich nachlegen. Die Mannschaft hat den Matchplan super umgesetzt“, lobte Krufts Trainer Marco Bersch. Saffigs Übungsleiter Sascha Müller wollte mit seiner Mannschaft nicht zu hart ins Gericht gehen und sagte: „Wir haben uns natürlich einen besseren Start gewünscht. Es ist aber auch kein Beinbruch.“

DJK Plaidt – SG Landskrone Heimersheim 3:3 (3:2)

Abermals haben die „Adler“ aus Plaidt am Pommerhof einem Top-Team Paroli geboten und den Gästen aus Heimersheim ein Unentschieden abgetrotzt. In einer spektakulären ersten Halbzeit führten die Hausherren nach Toren von Yassin Ben Ghazale (3., 40.) und Marwan Moustafa (31.) sowie dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Jan Rieder (26.) schon mit 3:1, ehe Jonas Schäfer (44.) und Kevin Hoss (63.) aus Sicht der Gäste noch für die Punkteteilung sorgten.

Damit bleiben die Gäste gleichauf mit dem FC Plaidt auf Rang zwei, während sich die „Adler“ dem vorzeitigen Klassenverbleib weiter nähern. „Den Punkt nehmen wir gerne mit, wenngleich wir zur Pause hätten höher führen können. Mit Blick auf beide Halbzeiten ist es ein gerechtes Ergebnis“, befand Plaidts Trainer Dennis Niederprüm.

SC Bad Bodendorf – SV Remagen 2:0 (2:0)

Dank eines Erfolges im Lokalduell mit dem SV Remagen und der Patzer der Konkurrenz schnuppert Aufsteiger SC Bad Bodendorf am Relegationsplatz, auf den nur noch ein Punkt fehlt. In die Torschützenliste trugen sich früh Leo Welter (9.) und Maik Schäfer (22.) ein, ehe die Gastgeber den Sieg größtenteils souverän nach Hause verteidigten.

„Die Mannschaft hat heute eine schlechte Vorbereitung mit einer tollen Leistung mehr oder weniger vergessen gemacht. Daher geht ein großes Kompliment an die Jungs“, sagte Bad Bodendorfs Trainer Elmar Schäfer. Dagegen liegt der Vizemeister des Vorjahres aus Remagen nun schon sieben Punkte hinter dem rettenden Ufer zurück.

SG Eich/Nickenich/Kell – SG Westum/Löhndorf 1:1 (1:0)

Manche Muster im Fußball treten wiederholt auf. Dazu gehören späte, zumeist wichtige Tore von Spitzenmannschaften, und auf der anderen Seite Last-minute-Gegentore von Mannschaften aus dem Keller. Passend dazu kassierte die abstiegsbedrohte SG Eich nach aufopferungsvollem Kampf und Führung durch Leon Schmidt (65.) gegen den Ligaprimus aus Westum noch in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich. Verantwortlich dafür zeigte sich einmal mehr Torjäger Thomas Enke, der seinem Team weiterhin zehn Punkte Vorsprung an der Spitze beschert.

„Das ist definitiv ein sehr wichtiger Punkt, weil wir den Vorsprung gehalten haben. Wir haben heute aber definitiv zu wenig investiert und hatten zu wenig Intensität im Spiel“, meinte Westums Trainer Tomas Lopez. „Wir haben mit viel Herz gespielt und eine unserer besten Saisonleistungen gebracht. Der Ausgang ist demnach besonders bitter“, gestand Eichs Trainer Jürgen Krayer, dessen Team sechs Punkte hinter dem rettenden Ufer bleibt.

SG Ettringen/St. Johann – Grafschafter SG 1:1 (0:1)

Am Hochsimmer stand nach 90 größtenteils ausgeglichenen Minuten ein leistungsgerechtes Unentschieden zu Buche, womit beide Mannschaften bei sechs beziehungsweise neun Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsrang verbleiben. Max Schlich egalisierte aus elf Metern (67.) die Grafschafter Führung durch Ben Brandt (38.).

„Wir hatten vielleicht etwas mehr Spielanteile, am Ende geht das Ergebnis aber in Ordnung“, resümierte Ettringens Trainer Thomas Esch. Demgegenüber tat sich Grafschaft-Trainer David Kreuzberg schwer, das Ergebnis einzuordnen. „Das ist weder Fisch noch Fleisch. Zudem war das Foul vor dem Elfmeter außerhalb des Sechzehners. Wir halten uns nicht lange mit dem Spiel auf und fokussieren uns auf nächste Woche“, sagte Kreuzberg.

SG Inter Sinzig/Bad Breisig – SG Weißenthurm 0:2 (0:0)

In einer lange Zeit torlosen Begegnung trafen Sinan Kis (72.) und Sergen Akayoglu (90.+4) zum späten Auswärtssieg der SG Weißenthurm in Bad Breisig. „Wir haben die Null gehalten und sind geduldig geblieben. Ich bin zufrieden mit der Arbeit der Jungs“, kommentierte Weißenthurms Spielertrainer Patrick Birkner, der mit seinem Team den Vorsprung zu den Abstiegsrängen auf neun Zähler ausbauen konnte. Inter-Trainer Jacques Daoud hatte dagegen eine vermeidbare Pleite seines Teams gesehen. „Wir waren vor dem Tor nicht effizient und haben uns einige Konter gefangen. Es wäre viel mehr drin gewesen“, sagte Daoud.