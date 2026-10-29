Er ist nur inoffiziell, aber trotzdem hat er Aussagekraft. Immerhin belohnt der Titel der Hinrundenmeisterschaft den Träger für eine Menge Arbeit in der Hinrunde. In der A1 muss das aber vorläufig betrachtet werden, wenn die SG Herschbach gewinnt.
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Spieltag 13 in der Fußball-Kreisliga A1 ist gleichzeitig auch der letzte Spieltag der Hinrunde der Saison 2026/2027. Wer kürt sich zum „Hinrundenmeister“? Oder lässt sich das denn schon am Sonntagabend abschließend klären?SG Wallmenroth/Scheuerfeld – VfB Wissen II (Fr.