Erster inoffizieller Titel Das Rennen um die vorläufige A1-Hinrundenmeisterschaft Moritz Hannappel 29.10.2026, 13:42 Uhr

i Louis Pinkert (rechts, hier im Heimspiel gegen die SG Lasterbach) und die SG Alpenrod haben gute Chancen, sich den ersten, inoffiziellen Titel in dieser Kreisliga-A1-Saison zu schnappen. Der punktgleiche Tabellenführer steht beim Vierten aus Gebhardshain auf dem Hartplatz in Steineroth aber vor einem echten Prüfstein. Volker Horz

Er ist nur inoffiziell, aber trotzdem hat er Aussagekraft. Immerhin belohnt der Titel der Hinrundenmeisterschaft den Träger für eine Menge Arbeit in der Hinrunde. In der A1 muss das aber vorläufig betrachtet werden, wenn die SG Herschbach gewinnt.

Spieltag 13 in der Fußball-Kreisliga A1 ist gleichzeitig auch der letzte Spieltag der Hinrunde der Saison 2026/2027. Wer kürt sich zum „Hinrundenmeister“? Oder lässt sich das denn schon am Sonntagabend abschließend klären?SG Wallmenroth/Scheuerfeld – VfB Wissen II (Fr.







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