Was hat sich in der Winterpause bei den Teams der Fußball-Kreisliga A2 getan? Vor dem Start der Restrunde am kommenden Wochenende geben wir einen Überblick.
Lesezeit 6 Minuten
In der Fußball-Kreisliga A2 befinden sich die Teams inmitten der Wintervorbereitung, ehe es am 8. März wieder um Punkte geht. Was sich bei den Vereinen getan und welche Trainer bereits ihre Zusage für die kommende Saison gegeben haben oder ihren Rückzug ankündigen, zeigt der folgende Überblick:SG Ellingen/Bonefeld/WillrothBram Dahaerne hat die SG Ellingen in Richtung SG Müschenbach verlassen, externe Neuzugänge gibt es keine. ...