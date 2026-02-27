Überblick vor dem Re-Start Das hat sich im Winter in der Kreisliga A2 getan Daniel Korzilius 27.02.2026, 10:43 Uhr

i Im letzten Spiel vor der Winterpause lieferten sich der SSV Heimbach-Weis (mit der Nummer acht Kapitän Fabian Gruber) und der FV Rheinbrohl (am Ball Cihan Ates) ein munteres Spiel, das in einem 4:4-Remis endete. Am kommenden Wochenende geht es für beide Teams in der Kreisliga A2 weiter. Jörg Niebergall

Was hat sich in der Winterpause bei den Teams der Fußball-Kreisliga A2 getan? Vor dem Start der Restrunde am kommenden Wochenende geben wir einen Überblick.

In der Fußball-Kreisliga A2 befinden sich die Teams inmitten der Wintervorbereitung, ehe es am 8. März wieder um Punkte geht. Was sich bei den Vereinen getan und welche Trainer bereits ihre Zusage für die kommende Saison gegeben haben oder ihren Rückzug ankündigen, zeigt der folgende Überblick:SG Ellingen/Bonefeld/WillrothBram Dahaerne hat die SG Ellingen in Richtung SG Müschenbach verlassen, externe Neuzugänge gibt es keine. ...







