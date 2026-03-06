Bei den AK-Vereinen in der Kreisliga A1 scheint man zufrieden sein – auf Vereins- und auch Trainerseite. Einige Verlängerungen sind in der Winterpause vonstatten gegangen. Ein Verein musste gleich drei Spieler verabschieden.
Lesezeit 3 Minuten
Der Restart in der Kreisliga A1 erfolgt mit dem 16. Spieltag. Alle Spiele finden am Sonntag, ab 15 Uhr, statt. Das hat sich in der Winterpause bei den AK-Vertretern im Kreisoberhaus getan.SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken: Das seit Sommer in Weitefeld erfolgreich arbeitende Trainerduo Stefan Häßler/Kevin Wiederstein funktioniert beim langjährigen Bezirksligisten.