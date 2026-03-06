Kreisliga A1 vor dem Restart Das hat sich bei den AK-Mannschaften im Winter getan René Weiss 06.03.2026, 14:50 Uhr

i Weyerbuschs Trainer Stefan Bischoff will auch in der kommenden Saison „den eingeschlagenen Weg fortsetzen". Bischoff und seine spielende Co-Trainer Marco Simonis und Leonardo dos Santos haben ihre Verträge verlängert. Jürgen Augst/byJogi

Bei den AK-Vereinen in der Kreisliga A1 scheint man zufrieden sein – auf Vereins- und auch Trainerseite. Einige Verlängerungen sind in der Winterpause vonstatten gegangen. Ein Verein musste gleich drei Spieler verabschieden.

Der Restart in der Kreisliga A1 erfolgt mit dem 16. Spieltag. Alle Spiele finden am Sonntag, ab 15 Uhr, statt. Das hat sich in der Winterpause bei den AK-Vertretern im Kreisoberhaus getan.SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken: Das seit Sommer in Weitefeld erfolgreich arbeitende Trainerduo Stefan Häßler/Kevin Wiederstein funktioniert beim langjährigen Bezirksligisten.







