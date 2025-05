Das große Dreier-Finale: Rot-Weiss II, Augst und Urbar

Mehr Spannung im Kampf um Meisterschaft und Relegationsplatz hätten sich Fußballfans in der Koblenzer Kreisliga A 4 nicht wünschen können. Vor dem letzten Spieltag führt der FC Rot-Weiss Koblenz II die Tabelle mit 59 Punkten an, dicht gefolgt von der SG Augst (58) und dem FC Urbar (57). Während die Augst und Rot-Weiss II am Sonntag ab 15 Uhr in Eitelborn direkt aufeinandertreffen, ist Urbar zeitgleich zu Hause gegen die SG Moseltal gefordert.

Sowohl die Augst als auch die Rot-Weißen würden mit einem Sieg im Spitzenspiel sicher aufsteigen, und ein Erfolg scheint für beide Mannschaften möglich, wie die bisherigen Duelle in dieser Saison gezeigt haben. Im April siegte die Augst mit 3:1 (1:1) im Kreispokal, in der Hinrunde setzten sich die Koblenzer mit 4:0 (3:0) durch.

„Aus dem Pokalspiel wissen wir, wie gefährlich die Augst ist. Das war ein Warnschuss.“

Niklas Hunold, Trainer von Rot-Weiss Koblenz II

„Aus dem Pokalspiel wissen wir, wie gefährlich die Augst ist. Das war ein Warnschuss“, mahnt Rot-Weiss-Trainer Niklas Hunold. Dem klaren Erfolg in der Hinrunde möchte er nicht zu viel Bedeutung beimessen: „Seitdem hat sich bei uns die personelle Situation ernsthaft verändert." Eine wichtige personelle Konstante zum Hinspiel gibt es aber, denn der damalige Vierfachtorschütze Leutrim Kabashi wird nach seinem Comeback am vergangenen Wochenende auch gegen die Augst einsatzbereit sein. „Für 90 Minuten wird es wahrscheinlich noch nicht reichen, aber er wird spielen", erklärt Hunold und fordert für das Duell mit der Augst: „Wir wollen das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Wir können nicht davon ausgehen, dass Urbar Punkte liegen lässt."

Augst-Trainer Robin Reifenberg erinnert sich noch gut an das 0:4 aus der Hinrunde und weiß, dass ein schweres Stück Arbeit auf seine Mannschaft wartet: „Es ist kaum Raum für individuelle Fehler, diese haben uns im Hinspiel schon früh in eine schlechte Position gebracht." Er ist jedoch überzeugt, dass seine Mannschaft wenig zu verlieren hat: „Den Druck sehe ich auf der anderen Seite deutlich größer. Die Meisterschaft wäre der Bonus für eine überragende Saison der Augst. Die Kräfteverhältnisse und Möglichkeiten sind sehr unterschiedlich." Deshalb überwiegt bei Reifenberg die Vorfreude auf das Gipfeltreffen, wenn er sagt: „Wir freuen uns auf ein faires Spiel, und der Bessere wird gewinnen. Der Verlierer wird daraus noch stärker."

Wenn Urbar gewinnt, hat FC den Relegationsrang sicher

Unabhängig vom Ergebnis des Spitzenspiels ist die Ausgangslage für den FC Urbar klar. „Der Relegationsplatz ist uns bei einem Sieg sicher", erklärt FC-Trainer Gökan Bigün. Doch es wird schwer werden, das Parallelspiel zu ignorieren, zumal der FC im Falle eines eigenen Sieges und eines dortigen Unentschiedens ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft gegen Rot-Weiss II erzwingen würde. „Wir würden lügen, wenn wir sagen, dass wir das andere Spiel komplett ausblenden", gibt Bigün zu, verlangt aber zunächst vollen Fokus auf die SG Moseltal, die bereits abgestiegen ist: „Wir sind ganz klar der Favorit und wollen das Spiel gewinnen. Alle Spiele sind allerdings schwer, wenn man um den Aufstieg spielt, und Moseltal hat nichts zu verlieren."