Spitzenreiter gewährt Einblick Das Geheimnis des Ellinger Erfolgs sind nicht nur Tore Tim Jacobi 19.11.2026, 10:11 Uhr

i Und wieder jubelt die SG Ellingen: Der Tabellenführer der Kreisliga A2 blickt auf eine starke Hinrunde zurück und überwintert mit zwei Punkten Vorsprung auf Platz eins. Heinz-Werner Lamberz

Anfang der Saison übernahm Enrico Adams die SG Ellingen und führte sie nach anfänglichen Startschwierigkeiten an die Tabellenspitze. Der Trainer blickt auf die Hinrunde zurück und verrät, worauf der Erfolg seiner Mannschaft fußt.

﻿Die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth hat ihr letztes Spiel vor der Winterpause mit einem deutlichen 8:0-Erfolg gegen den VfL Wied Niederbieber für sich entschieden und damit ihre Erfolgsserie auf fünf Siege in der Kreisliga A2 in Folge ausgebaut. Trainer Enrico Adams übernahm erst zu Anfang dieser Saison.







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