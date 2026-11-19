Anfang der Saison übernahm Enrico Adams die SG Ellingen und führte sie nach anfänglichen Startschwierigkeiten an die Tabellenspitze. Der Trainer blickt auf die Hinrunde zurück und verrät, worauf der Erfolg seiner Mannschaft fußt.
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Die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth hat ihr letztes Spiel vor der Winterpause mit einem deutlichen 8:0-Erfolg gegen den VfL Wied Niederbieber für sich entschieden und damit ihre Erfolgsserie auf fünf Siege in der Kreisliga A2 in Folge ausgebaut. Trainer Enrico Adams übernahm erst zu Anfang dieser Saison.