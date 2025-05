Fünf Heimsiege gab’s am Sonntag beim 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 zu verzeichnen. Aus der Reihe tanzten dabei ausgerechnet die Sportfreunde Bad Ems, die immer tiefer in den Schlamassel rutschen.

Mit dem 4:3-Erfolg auf der Bad Emser Silberau hält sich der TuS Katzenelnbogen/Klingelbach im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Kreisliga A3 am letzten dünnen Strohhalm fest. Die gastgebenden Sportfreunde hingegen müssen den nächsten Tiefschlag verdauen, während die SG Birlenbach sich mit einem weiteren Dreier mächtig Luft verschaffte. Komplett aus dem Schneider ist derweil der TuS Gückingen. Im Gegensatz zum SV Diez-Freiendiez, der trotz vier Zählern Vorsprung auf Rang 12 weiter gehörig um den Verbleib im Kreisoberhaus zittern muss.

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II – TuS Holzhausen 5:1 (4:1). „Drei Gegentore binnen fünf Minuten steckt man nicht so einfach weg“, kommentierte TuS-Trainer Maximilian Minor den deutlichen Verlust seines Teams bei der enorm heimstarken Reserve vom Hundsänger Buch. Dabei war Liga-Schützenkönig Niklas Löw von der Defensive der Gäste von der Bäderstraße kaum zu stoppen und schraubte sein Konto mit einem schnellen Viererpack auf beachtliche 35 Treffer. So war der Käse in Hundsangen vor überschaubarer Kulisse überaus früh gegessen. Schiedsrichter: Frank Klapper. Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 alle Niklas Löw (7., 8., 10., 23.), 4:1 Lukas Mifka (41., Foulelfmeter), 5:1 Nils Bendel (66.). Zuschauer: 40.

TuS Gückingen – SV Diez-Freiendiez 3:2 (0:2). Zur Pause sah am Königstein alles nach einem Sieg der Gäste aus, beim Abpfiff gab’s bei den Kickern vom Wirt dann ganz lange Gesichter. Der TuS, der sich auch von einem 0:2-Rückstand nicht aus der Fassung bringen ließ, gehört hingegen dem Kreis der Abstiegskandidaten nicht länger an und durfte nach einer verkorksten Saison immerhin das Happy End bejubeln. Schiedsrichter: Lasse-Andreas Pfaff. Tore: 0:1 Minel Begic (32.), 0:2 Marcel Hummernick (36.), 1:2, 2:2 beide Johannes Moog (70., 74.), 3:2 Darius Kloft (83.). Zuschauer: 80.

Sportfreunde Bad Ems – TuS Katzenelnbogen/Klingelbach 3:4 (0:3). Der TuS KK zog die Kurstädter, die auch das dritte Spiel unter der Leitung Süleyman Düzces verloren, tief mit in den Schlamassel. „Das war nix für schwache Nerven“, sagte TuS KK-Coach Jan Noppe wenige Momente nach dem Abpfiff in der Silberau. „Wir spielen überragende erste 60 Minuten, machen aber das 0:4 nicht. Und dann läuft es nach dem ersten Gegentor plötzlich in die andere Richtung. Am Ende war’s ein glücklicher Sieg, aber das spielt keine Rolle. Die Hoffnung lebt weiter.“ Süleyman Düzce war bedient: „Jetzt steht uns das Wasser bis zum Hals.“ Am kommenden Sonntag geht’s zu Schlusslicht TuS Singhofen, ehe der SV Diez-Freiendiez in Bad Ems aufkreuzt und die Runde mit dem Duell beim TuS Niederahr abgeschlossen wird. Schiedsrichter: Bernhard Lohrum. Tore: 0:1 Felix Wick (5.), 0:2 Benjamin Schaffner (15.), 0:3 Felix Wick (51.), 1:3 Yehor Terzi (58.), 2:3 Julian Bär (75.), 3:3 Yehor Terzi (81.), 3:4 Felix Wick (90.+3, Foulelfmeter). Rote Karten: Maximilian Specht (90.+6., Spfr Bad Ems), Jasper Larisch (90.,+2, TuS KK, Unsportlichkeit). Zuschauer: 70.

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich – TuS Singhofen 9:0 (5:0). Die mangelnde Klasse des Absteigers macht sich trotz aller Mühen immer am selben Muster fest: „Uns unterlaufen viele einfache Fehler, die immer wieder zu Gegentoren führen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch diese Saison. Dabei analysieren wir viel und arbeiten auch an der Taktiktafel“, muss TuS-Trainer Steffen Richter immer wieder das bekannte Lied singen. „Der Bogeler Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung.“ BoReiBo-Kollege Luca Maus hatte nach dem Schützenfest allen Grund zufrieden zu sein. „Das war von der ersten bis zur letzten Minute eine konsequente und gute Leistung unserer Mannschaft.“ Schiedsrichter: Ferdinand Horlacher. Tore: 1:0 Jannik Schmidt (14.), 2:0 Malte Henseleit (16.), 3:0 Laurenz Beilstein (20.), 4:0, 5:0 beide Jannik Schmidt (28., 40.), 6:0 Dustin Maus (48.), 7:0, 8:0 beide Levin Zimmermann (74., Foulelfmeter, 82.), 9:0 Eric Dombrowski (89.). Zuschauer: 110.

FC Kosova Montabaur – SG Elbert/Horbach 4:0 (3:0). Nach dem 19. Saisonsieg fehlt dem FC Kosova nur noch ein Zähler aus drei Begegnungen, um postwendend in die Bezirksliga zurückzukehren. Schiedsrichter: Enrico Tampe. Tore: 1:0 Eron Nekaj (2.), 2:0 Agim Xhaferi (14.), 3:0 Altrim Pajaziti (28.), 4:0 Eron Nekaj (67.). Zuschauer: 180.

SG Birlenbach/Schönborn – VfL Altendiez 2:1 (0:0). Mit einem weiteren Erfolgserlebnis rundete die SG eine ereignisreiche Woche erfolgreich ab und kam dem Klassenverbleib einen großen Schritt näher. Dennoch warnt der junge Spielertrainer Tim Detrois seine Mitstreiter vor zu früher Zufriedenheit: „Wir dürfen uns auf dieser Punktzahl noch nicht ausruhen, sondern müssen die Spannung weiter hochhalten, um im Flow zu bleiben.“ VfL-Coach Marcel Hannappel monierte: „Die Birlenbacher waren in den entscheidenden Situationen bereit, den einen Schritt mehr zu machen, um dieses Spiel zu gewinnen.“ Schiedsrichter: Patrick Heim. Tore: 1:0 Nils Weingart (48.), 2:0 Tim Detrois (59.), 2:1 Tristan Stahlhofen (61.). Rote Karte: Jens Berg (70., VfL, Notbremse). Zuschauer: 150.