Fußball-Kreisliga A3
Christian Stera schiebt ReiBoBo die Favoritenrolle zu 
Engagiert treibt Trainer Christian Stera seine SG Elbert/Horbach von der Seitenlinie an.
Engagiert treibt Trainer Christian Stera seine SG Elbert/Horbach von der Seitenlinie an.
Rosbach Marco

Mit einem Knaller wird in der Fußball-Kreisliga A3 am Mittwochabend um 20 Uhr die neue Runde eingeläutet: Die SG Elbert erwartet zum Saisonstart die hoch gehandelte SG Reitzenhain/Bogel/Bornich in Niederelbert.  

Lesezeit 1 Minute
Mit einer vorgezogenen Partie – in Oberelbert wird am Wochenende Kirmes gefeiert – eröffnen bereits an diesem Mittwochabend ab 20 Uhr auf dem Rasen in Niederelbert die SG Elbert/Horbach und die SG Reitzenhain/Bogel/Bornich die neue Runde in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A.
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