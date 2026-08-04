Fußball-Kreisliga A3 Christian Stera schiebt ReiBoBo die Favoritenrolle zu Stefan Nink 04.08.2026, 09:42 Uhr

i Engagiert treibt Trainer Christian Stera seine SG Elbert/Horbach von der Seitenlinie an. Rosbach Marco

Mit einem Knaller wird in der Fußball-Kreisliga A3 am Mittwochabend um 20 Uhr die neue Runde eingeläutet: Die SG Elbert erwartet zum Saisonstart die hoch gehandelte SG Reitzenhain/Bogel/Bornich in Niederelbert.

Mit einer vorgezogenen Partie – in Oberelbert wird am Wochenende Kirmes gefeiert – eröffnen bereits an diesem Mittwochabend ab 20 Uhr auf dem Rasen in Niederelbert die SG Elbert/Horbach und die SG Reitzenhain/Bogel/Bornich die neue Runde in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A.







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