Quer über die Tabelle der Kreisliga A1 verteilt sind die Vertreter aus dem Westerwaldkreis. Schauen, was geht, will Schlusslicht Atzelgift, während Rennerod möglichst schnell zurück an die Spitze will. Alpenrod hat keinen Druck, aber ein klares Ziel.
Nach dem Verlust der Tabellenführung muss sich die SG Rennerod vor dem Heimspiel gegen die abstiegsgefährdete SG Gebhardshainer Land erst einmal sammeln, um verschiedenen Widrigkeiten zu trotzen. Für ihre Auswärtsaufgaben haben sich auch die SG Alpenrod und Schlusslicht SG Atzelgift einiges vorgenommen.