WW-Teams in der Kreisliga A1 Brockmanns Verletzung wiegt schwerer als Rennerods 2:2

René Weiss 12.03.2026, 19:30 Uhr

i Hoch hinaus geht es für die SG Atzelgift/Nister in dieser Saison wohl nicht mehr. Aber nur allzu gerne würde sich das Team von Trainer Jörg Mockenhaupt (grüne Trikots, hier beim 2:2 gegen Wissen II) noch um den ein oder anderen Platz nach vorne schieben. Volker Horz

Quer über die Tabelle der Kreisliga A1 verteilt sind die Vertreter aus dem Westerwaldkreis. Schauen, was geht, will Schlusslicht Atzelgift, während Rennerod möglichst schnell zurück an die Spitze will. Alpenrod hat keinen Druck, aber ein klares Ziel.

Nach dem Verlust der Tabellenführung muss sich die SG Rennerod vor dem Heimspiel gegen die abstiegsgefährdete SG Gebhardshainer Land erst einmal sammeln, um verschiedenen Widrigkeiten zu trotzen. Für ihre Auswärtsaufgaben haben sich auch die SG Alpenrod und Schlusslicht SG Atzelgift einiges vorgenommen.







