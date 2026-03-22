Kreisliga A Staffel 9 Bremmer machen in der ersten Halbzeit zu wenig Michael Bongard 22.03.2026, 18:28 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Seit dem 14. September (4:2 gegen Altrich) hat die SG Bremm kein Heimspiel (nun sechs in Folge) mehr gewonnen in der A Staffel 9: Auch gegen den Tabellenführer SV Wittlich unterlagen die Bremmer mit 1:2.

Die SG Bremm hat auf ihrem Ausweichplatz in Bad Bertrich mit 1:2 (0:2) am 18. Spieltag der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 gegen den Spitzenreiter SV Wittlich verloren. Der Ex-Reiler Stefan Caspari wurde mit einem Doppelpack zum Matchwinner für die Wittlicher, die nun drei Punkte Vorsprung auf den Zweiten SG Neumagen-Dhron haben.







Artikel teilen

Artikel teilen