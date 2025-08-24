Die SG Bremm und die SG Zell sind in der Tabelle durch zwei knappe 3:2-Erfolge geklettert, die SG Mont Royal dagegen bleibt am Tabellenende nach der dritten Niederlage im dritten Spiel der A Staffel 9.

Zweimal 3:2, einmal 0:4: Für die Teams aus dem Kreis Cochem-Zell gab es zweimal etwas zu feiern am dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 – und einmal nicht. Bremm und Zell holten Dreier, Aufsteiger Mont Royal kassierte die dritte Niederlage im dritten Spiel.

SG Fidei – SG Bremm 2:3 (1:1). Bremms Trainer Jan Braun war selbst aus beruflichen Gründen nicht zugegen, für ihn übernahmen Jan Goldschmidt und Markus Tüttenberg. „Es muss ein verdienter Sieg gewesen sein“, sagte Braun, der berichtet bekam, dass sein Elf losgelegt habe „wie die Feuerwehr, haben dann unglücklich das 1:1 bekommen und eine unglückliche Gelb-Rote Karte kurz vor der Halbzeit, aber wir haben es in der zweiten Hälfte gut wegverteidigt, dem Gegner wenig Raum gegeben und erst in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer kassiert“. Bremm kletterte mit dem Dreier beim Zweiten, der vorher beide Partien gewonnen hatte, auf den vierten Rang, Fidei bleibt Zweiter.

Tore: 0:1 Marcel Kranz (9.), 1:1 Philipp Gulden (39.), 1:2 Christian Franzen (55.), 1:3 Philipp Liel (82.), 2:3 Kai Edringer (90.).

Besonderheit: Gelb-Rot für Marcel Kranz (Bremm, 45. Minute.)

SG Herforst – SG Zell/Bullay/Alf 2:3 (1:2). Der erste Dreier nach zwei Niederlagen zum Start ist für die Zeller unter Dach und Fach, bei den Herforstern, die bei einem Zähler bleiben, war es eine gute Leistung, wie Zells Trainer Sascha Schmitz fand. „Die Jungs haben sich 90 Minuten aufgeopfert und alles reingehauen“, sagte Schmitz, der dieses Mal nicht auf dem Spielbericht stand, da der Kader der Moselaner groß genug war. So ganz sattelfest waren die Zeller aber noch nicht, denn es gab nach den Gegentoren zum 1:2 und später zum 2 3 zwei Phasen, in denen die Gäste ins Schwimmen gerieten, aber trotzdem nicht „umfielen“. „Wir haben das nach dem 2:3 super verteidigt“, fand Schmitz, dessen Mannschaft glücklicherweise die letzte Viertelstunde in Überzahl war nach einer Ampelkarte der Hausherren.

Tore: 0:1 David Böhm (11.), 0:2 Amadou Billy Sissoko (24.), 1:2 Eric Reuter (35.), 1:3 Sissoko (58.), 2:3 Manuel Peters (76.).

Besonderheit: Gelb-Rot für Stefan Reichert (Herforst, 62.).

SG Mont Royal Kröv/Reil/Enkirch/Pünderich/Burg – SG Haag 0:4 (0:2). Während Aufsteiger Mont Royal weiter auf seinen ersten Punkt wartet, haben die Gäste nun vier Zähler auf dem Konto und kletterten auf Platz neun. Mont Royal bleibt Schlusslicht, außer dem Team von Trainer Johannes Röhl hat nur noch Morbach II null Punkte nach drei Begegnungen. „Die ersten zehn Minuten waren okay, da haben wir gut dagegengehalten. Kurz vor der Pause haben wir eine Gelb-Rote bekommen und dann mit zehn Mann fast nur noch verteidigt. Die Zehn, die auf dem Platz gestanden haben, haben es gut gemacht. Aber das 0:4 war völlig verdient, unser Torwart Max Scherrer hat Schlimmeres verhindert“, sagte Röhl.

Tore: 0:1 Max Martini (16.), 0:2 Jonas Hoffmann (17.), 0:3 Jonas Greber (80.), 0:4 Martini (89.).

Besonderheit: Gelb-Rot für Jason Oetzel (Mont Royal, 35.).