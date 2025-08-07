Die Rückkehr auf die überkreisliche Ebene ist für die Rhein-Lahn-Vertreter in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A kein Thema. Vielmehr gilt es, kontinuierlich Punkte zu sammeln, um sich in sicheren Gefilden zu etablieren.

Kein Solo mehr: Die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen erhält in der Fußball-Kreisliga A4 gleich doppelte Verstärkung aus dem ihr angestammten Gebiet: Nun setzen sich auch die SG Rheinhöhen und die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich im Kampf um Punkte mit den hoch gehandelten Mannschaften aus Koblenz und Umgebung auseinander. Besondere Brisanz dürfte bei den traditionellen Kreisderbys herrscht, auf die sich alle Beteiligzten schon heute freuen und die ihre Anziehungskraft bei den Anhängern nicht verfehlen dürften.

„Es gilt Nadelstiche zu setzen und in der Offensive insgesamt mutiger aufzutreten.“

Osterspais Trainer Sebastian Weinand fordert weniger Sicherheitspässe und mehr Mut im Spiel nach vorne.

FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen – SG Weißenthurm/Kettig (So., 14.30 Uhr). Der Gast, der im Vorjahr in der Staffel 5 im Rhein/Ahr-Kreis unterwegs war und dort in der Endabrechnung den achten Platz belegt hatte, gilt als ambitioniert. In gleicher Tabellenregion war auch die FSV nach durchwachsener Rückserie in der A4 gelandet. Nun werden die Karten wieder neu gemischt. Für FSV-Trainer Sebastian Weinand ist der Auftakt-Gegner zwar ein weitgehend unbeschriebenes Blatt, aber der Coach geht davon aus, dass seine Schützlinge besonders defensiv gefordert sein werden. „Da müssen wir gut und vor allem kompakt stehen. Wir wissen aber auch, dass das alleine nicht ausreichen dürfte. Es gilt Nadelstiche zu setzen und in der Offensive insgesamt mutiger aufzutreten.“ Weinand will dabei weniger „Sicherheitspässe“ sehen, sondern wünscht sich mehr Kreativität und Läufe in die Tiefe des Raumes, um den Gegner vor Aufgaben zu stellen und dessen Defensive ins Laufen zu bringen. Nach einer Vorbereitung mit Licht und Schatten hofft der FSV-Trainer auf eine gelungene Punktspiel-Premiere. „Wir hatten gute und auch weniger gute Spiele im Angebot. Es gilt vor allem, konstanter zu werden.“ Derzeit laborieren zwar einige Osterspaier und Kamp-Bornhöfer an kleineren Wehwehchen. Weinand und sein Assistent Florian Lemler können aber am Sonntag wohl auf ihre „volle Kapelle“ zurückgreifen. Der Gast ließ beim abschließenden Test mit einem 2:1-Erfolg gegen den ambitionierten Bezirksligisten Anadolu Spor Koblenz aufhorchen.

SG Rheinhöhen – SC Vallendar (So., 14.30 Uhr, in Dahlheim). Ohne den nach einer Ampelkarte im letzten Bezirksligaspiel gesperrten Leon Stein und die angeschlagenen Julian Köhler und Lennart Jost (beide Knie) starten die Kombinierten aus Dahlheim, Dachsenhausen und Prath gegen den Vorjahres-Neunten in den Punktspiel-Alltag in der ihr noch recht unbekannten „Koblenzer Staffel“. SG-Trainer Jens Mosel ist nach gut gelaufener Vorbereitung gespannt. „Gegen Vallendar ist meines Erachtens alles möglich. Der Gegner ist ambitioniert und selbstbewusst. Wir wollen aber auf jeden Fall die Heimpremiere gewinnen. Ich bin mir auch sicher, dass sich viele Zuschauer das Spiel anschauen werden. Wir freuen uns auf viele neue Herausforderungen, die vor uns liegen, und werden versuchen mit unserer mannschaftlichen Geschlossenheit jedem Gegner Paroli zu bieten.“

Zunächst muss sich BoReiBo in neuer Umgebung grob orientieren

SG Rheindörfer – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich (So., 15 Uhr, in St. Sebastian). Auch BoReiBo betritt Neuland. „Wir haben in der neuen Staffel bisher keine Erfahrungen. Daher ist die Lage gerade am Anfang der Saison recht schwierig einzuschätzen“, müssen sich Luca Maus und sein Trainerkollege Andreas Nickel in der neuen sportlichen Umgebung erst einmal grob orientieren. Sie wissen aber, dass im Nachbarkreis das sportliche Niveau in der Breite wesentlich höher anzusiedeln ist als auf Rhein-Lahn-Ebene. „Wir möchten einen guten Start hinlegen.“ Nach guter Vorbereitung und dem beachtlichen Auftreten im Rheinlandpokal gegen den letztjährigen Rheinlandligisten SG Westerburg gilt es, die herausgespielten Gelegenheiten „konsequenter in Tore umzumünzen“, erhoffen sich Maus und Nickel in Sachen Effektivität eine Steigerung ihrer Schützlinge. Verzichten muss BoReiBo am Rhein auf Julien Leidinger (Meniskus) sowie die Urlauber ⁠Dustin Maus, André Dillenberger und Luca Riegel. Hinter dem Einsatz des am Knie angeschlagenen ⁠Nils Baier stehen unterdessen noch Fragezeichen.