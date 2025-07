Ein Trio aus dem RLZ-Land kämpft ab August in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A mit Koblenzer Teams um Tore und Punkte. Die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich eröffnet dabei den Punktspiel-Reigen. Die Dreier-Kombinierten von den Loreleyhöhen geben dabei am Samstag, 9. August, ab 19.30 Uhr, ihre Visitenkarte bei der SG Rheindörfer in St. Sebastian ab. Tags darauf genießt die Konkurrenz aus dem Rhein-Lahn-Kreis dann jeweils ab 14.30 Uhr Heimrecht. Die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen fühlt dann der SG Weißenthurm-Kettig auf den Zahn, die SG Rheinhöhen erwartet den SC Vallendar. Ihre Heimpremiere gibt die SG BoReiBo dann am Sonntag, 17. August, 14.30 Uhr, beim Kreisderby gegen die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen. Zeitgleich sind die Kombinierten aus Dahlheim, Dachsenhausen und Prath bei der SG Weißenthurm zu Gast. Das zweite Rhein-Lahn-Duell steigt dann bereits am Sonntag, 24. August, wenn BoReiBo auf der Asche in der Zachheck in Dachsenhausen bei der SG Rheinhöhen Farbe bekennen muss. Die FSV Osterspai setzt sich dann mit der zum engsten Kreis der Titelanwärter gehörenden Oberliga-Reserve des FC RW Koblenz auseinander. Derby Nummer drei ist für Samstag, 18. Oktober, 18 Uhr, anberaumt, wenn in Dachsenhausen die SG Rheinhöhen und die FSV Osterspai die Klingen kreuzen.

Die ersten beiden Spieltage der Kreisliga A4 im Überblick:

1. Spieltag (9./10. August): SG Rheindörfer – SG Bogel (Sa., 19.30 Uhr), FC Metternich II – SV Reinhardt’s Elf (So., 12.15 Uhr), FC Horchheim – SV Niederwerth, FSV Osterspai – SG Weißenthurm, SG Rheinhöhen – SC Vallendar (alle So., 14.30 Uhr), TuS Niederberg – RW Koblenz II, SG Spay – BSC Güls (beide So., 15 Uhr).

2. Spieltag (16./17. August): Güls – Horchheim, Reinhardt’s Elf – Niedernberg (beide Sa., 19.30 Uhr), Weißenthurm – Rheinhöhen, Bogel – Osterspai, Niederwerth – Metternich II (alle So., 14.30 Uhr), Vallendar – Spay, RW Koblenz II – Rheindörfer (beide So., 15 Uhr).