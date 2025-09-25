Die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen läuft in der Fußball-Kreisliga A4 Gefahr, vorzeitig den Anschluss an die im Mittelfeld der Tabelle platzierten Teams zu verlieren. Ob am Sonntag beim Gastspiel in Niederberg der berühmte Knoten platzt?
Auswärts sind am Sonntag die drei Rhein-Lahn-Vertreter in der Fußball-Kreisliga A4 gefordert.FC Metternich II – SG Rheinhöhen (So., 14.30 Uhr). Am Trifter Weg kommt geballte Offensiv-Power auf die Kombinierten zu. „Die kommen mit viel Tempo“, sagt SG-Trainer Jens Mosel.