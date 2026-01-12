BoReiBo mischt die „Koblenzer Staffel“ gehörig auf

In der Fußball-Kreisliga A4 ist nicht nur der an die Tabellenspitze gestürmte Aufsteiger BSC Güls in aller Munde. Die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich gehört ebenfalls zu den positiven Erscheinungen, die selbst Insider aufhorchen lassen.
Lesezeit 3 Minuten
Wer hätte im vergangenen Sommer ernsthaft gedacht, dass die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich nach der Einteilung in die „Koblenzer“ Staffel dort nach bereits etwas mehr als der Hälfte der zu absolvierenden Strecke im Konzert der Großen mitmischen würde? Mit nur drei Zählern Rückstand auf Rang zwei, der eine Aufstiegs-Chance eröffnet, darf unweit der Loreley sogar von mehr geträumt werden.