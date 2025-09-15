In der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A haben die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich und die SG Rheinhöhen einmal mehr gezeigt, dass sie sich vor der starken Konkurrenz aus dem Kreis Koblenz nicht zu verstecken brauchen.

Knapper Heimsieg für die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich und immerhin ein Auswärtspunkt für die SG Rheinhöhen. Die jüngste Bilanz der Rhein-Lahn-Teams in der Fußball-Kreisliga A4 fällt positiv aus. Nicht im Einsatz war die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen, deren Begegnung beim FC Horchheim erst am Freitag, 21. November, 19.30 Uhr, ausgetragen wird. Danach verabschieden sich die Teams in die Winterpause.

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich – SG Weißenthurm/Kettig 2:1 (2:1). Mit dem dritten Sieg hintereinander hat sich BoReiBo zur Freude seiner Anhängerschar in die erweiterte Spitzengruppe geschlichen. Der ambitionierte Gast vom Rhein hingegen kassierte auf den Loreleyhöhen seine erste Saisonniederlage. „Ein verdienter Sieg. Wir haben den Kampf gut angenommen, es aber verpasst, unsere Führung vorentscheidend auszubauen“, so Heim-Trainer Luca Maus, der so mit seinem Kollegen Andreas Nickel bis zum erlösenden Abpfiff an der Seitenlinie zittern musste. Tim Friedrich (BoReiBo) hatte Pech mit einem Lattentreffer (60.). Schiedsrichter: Lars Ochs. Tore: 1:0 Laurenz Beilstein (16.), 1:1 Milenko Vukmirovic (27.), 2:1 Jannik Schmidt (36.). Zuschauer: 100.

SV Niederwerth – SG Rheinhöhen 1:1 (1:0). In einem in der Schlussphase offenen Schlagabtausch auf schwer zu bespielendem Rasen hätte auf der Süd-Spitze der Rhein-Insel das Pendel letztlich in beide Richtungen ausschlagen können. Es blieb jedoch beim leistungsgerechten Remis. „Die Punkteteilung geht in Ordnung“, befand SG-Trainer Jens Mosel nach zwei Standard-Toren. Für den Ausgleich der Kombinierten aus Dahlheim, Dachsenhausen und Prath sorgte Chris Lubitz mit einem sehenswert verwandelten Freistoß. Mosel: „Es war aber insgesamt kein gutes Spiel.“ Schiedsrichter: Fuat Yalcinkaya. Tore: 1:0 Muhammad Chaudry (9., Elfmeter), 1:1 Chris Lubitz (54.). Zuschauer: 100.