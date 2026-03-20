Fußball-Kreisliga A4
BoReiBo kann Rheinhöhen etwas Schützenhilfe leisten
Noah Schneider ist mit seiner FSV Osterspai erst am kommenden Dienstag auf der Rhein-Insel Niederwerth wieder gefordert.
Noah Schneider ist mit seiner FSV Osterspai erst am kommenden Dienstag auf der Rhein-Insel Niederwerth wieder gefordert.
ANDREAS HERGENHAHN / Archiv. Andreas Hergenhahn / Archiv

Den unlängst eroberten dritten Platz gilt es in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A für die SG BoReiBo zu verteidigen. Gleichzeitig könnte das Team der SG Rheinhöhen im Abstiegskampf unter die Arme greifen.

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Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenzwölften SC Vallendar könnte die SG BoReiBo in der Fußball-Kreisliga A4 ihrem Nachbarn SG Rheinhöhen ein wenig Schützenhilfe im Kampf um den Klassenverbleib leisten. Die Mosel-Elf ihrerseits hat am schon am Samstagabend mit dem Gastspiel auf dem Asterstein eine besonders heikle Aufgabe vor der Brust.

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