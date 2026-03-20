Fußball-Kreisliga A4 BoReiBo kann Rheinhöhen etwas Schützenhilfe leisten Stefan Nink 20.03.2026, 09:20 Uhr

i Noah Schneider ist mit seiner FSV Osterspai erst am kommenden Dienstag auf der Rhein-Insel Niederwerth wieder gefordert. ANDREAS HERGENHAHN / Archiv. Andreas Hergenhahn / Archiv

Den unlängst eroberten dritten Platz gilt es in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A für die SG BoReiBo zu verteidigen. Gleichzeitig könnte das Team der SG Rheinhöhen im Abstiegskampf unter die Arme greifen.

Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenzwölften SC Vallendar könnte die SG BoReiBo in der Fußball-Kreisliga A4 ihrem Nachbarn SG Rheinhöhen ein wenig Schützenhilfe im Kampf um den Klassenverbleib leisten. Die Mosel-Elf ihrerseits hat am schon am Samstagabend mit dem Gastspiel auf dem Asterstein eine besonders heikle Aufgabe vor der Brust.







Artikel teilen

Artikel teilen