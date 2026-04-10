Fußball-Kreisliga A4 BoReiBo erwartet Primus, SG Rheinhöhen in großer Not Stefan Nink 10.04.2026, 10:10 Uhr

i Symbolbild dpa

Spitzenreiter BSC Güls kommt am Sonntag an die Bogeler Rheinstraße und unterzieht den Heimnimbus der SG BoReiBo einem Stresstest. Die SG Rheinhöhen hingegen muss in Horchheim dringend punkten, sonst verschärft sich die Lage im Tabellenkeller weiter.

Spannende Aufgaben hat das heimische Trio in der Fußball-Kreisliga A4 am Sonntagnachmittag vor der Brust.SG Bogel/Reitzenhain/Bogel – BSC Güls (So., 14.30 Uhr, Hinrunde 1:2). Drei seiner bisherigen vier Punktspiele des Frühjahrs hat der BSC, der im Winter mit der Verpflichtung von Yusupha Sawaneh vom Ligakonkurrenten TuS Niederberg seine Ambitionen deutlich unterstrich, für sich entschieden.







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