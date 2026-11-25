Mit Heinz Liesenfeld und seinen Brüdern verbinden viele die beste Zeit des SSV Boppard. Mit 70 Jahren ist der wohl beste Fußballer, den der Rhein-Klub je hervorgebracht hat, nach schwerer Krankheit gestorben. Die Erinnerung an ihn lebt aber weiter.
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Am 16. November hat eine schwere Krankheit den Bopparder Heinz Liesenfeld besiegt. Den Mann, den viele für den begnadetsten Fußballer halten, den die Stadt am Rhein jemals hervorgebracht hat und der so viele Siege und Tore in seinem Leben feierte. Heinz Liesenfeld wurde 70 Jahre alt.