Heinz Liesenfeld gestorben Boppard trauert um seinen begnadetsten Fußballer Mirko Bernd 25.11.2026, 09:11 Uhr

i Heinz Liesenfeld, wie ihn die Bopparder Zuschauer kannten und liebten. Der Ausnahmefußballer, für viele der begnadetste beim SSV jemals, starb nach schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren. Volker Icks/SSV Boppard

Mit Heinz Liesenfeld und seinen Brüdern verbinden viele die beste Zeit des SSV Boppard. Mit 70 Jahren ist der wohl beste Fußballer, den der Rhein-Klub je hervorgebracht hat, nach schwerer Krankheit gestorben. Die Erinnerung an ihn lebt aber weiter.

Am 16. November hat eine schwere Krankheit den Bopparder Heinz Liesenfeld besiegt. Den Mann, den viele für den begnadetsten Fußballer halten, den die Stadt am Rhein jemals hervorgebracht hat und der so viele Siege und Tore in seinem Leben feierte. Heinz Liesenfeld wurde 70 Jahre alt.







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