Titelrennen in Kreisliga A3 Boddenberg will 2:2 bei Kosova zu Hause vergolden Horst Fechtner 14.11.2024, 17:15 Uhr

i Sebastian Boddenberg (links) und die SG Hundsangen II wollen auf Platz eins der Kreisliga A3 überwintern. Marco Rosbach

Nach der Punkteteilung im Spitzenspiel geht das Führungsduo SG Hundsangen II und FC Kosova Montabaur in der Kreisliga A 3 mit je 37 Punkten im Gleichschritt in den letzten Spieltag vor der Winterpause.

Verfolger TuS Niederahr (33) ist Favorit gegen Singhofen, die SG Elbert/Horbach peilt mit ihrem neuen Trainerduo gegen Bogel den zweiten Sieg in Folge an. SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II – SG Mühlbachtal (So., 13 Uhr, in Hundsangen/Hinrunde: 7:1).

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen