Der SV Ulmen hat den Klassenerhalt wieder in der eigenen Hand, aber er muss nachlegen in der A Staffel 8. Das Heimspiel gegen die SG Bleialf bietet eine gute Gelegenheit dazu.

Drei Spieltage stehen noch an für den SV Ulmen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 8, Trainer Marion Sungen nennt sie „Endspiele“. Im Kampf um den Klassenerhalt geht es für den SVU am Sonntag um 14.30 Uhr gegen die SG Bleialf, den auf den ersten Blick leichtesten Gegner im Restprogramm, die letzten beiden Gegner heißen SG Kyllburg (A, Fünfter) und SG Berndorf (H, Tabellenführer).

Der Blick auf die Tabelle zeigt seit dem Ulmener 2:1 in Neunkirchen am Sonntag: Sungens Elf hat es nun wieder in eigener Hand als Viertletzter mit 27 Punkten. Der Vorsprung auf Echtersbach-Biersdorf und Schneifel II direkt hinter Ulmen haben nur einen Punkt Rückstand, Baustert ist mit 21 Punkten schon abgeschlagen, drei Teams steigen ab.

Sungen: Vier bis sechs Punkte braucht man noch

„Bleialf ist sicher die machbarste Aufgabe“, weiß Sungen. Die Gäste haben als Fünftletzter nur zwei Punkte mehr, das Hinspiel gewann Ulmen mit 1:0. „Vier bis sechs Punkte braucht man aus meiner Sicht noch“, sagt Sungen, „wir sind gefordert, aber das weiß die Mannschaft.“