Vom Ballermann in die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga: Der SV Blankenrath hat das Entscheidungsspiel um Platz zwei in der A Staffel 6 gegen die SG Mosel Löf in Treis-Karden mit 2:1 gewonnen. Und das direkt nach der Mannschaftstour.

Viel Kraft zum Jubeln hatten die Mannen des SV Blankenrath direkt nach dem Abpfiff und ihrem 2:1 (1:1) im Entscheidungsspiel um Platz zwei der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 gegen die SG Mosel Löf nicht mehr übrig. Das lag zum einen an intensiven 94 Minuten vor 420 Zuschauern in Treis-Karden auf dem Feld zuvor, zum anderen aber auch an einer Vorbereitung der ganz besonderen Art und Weise.

Einen Tag nach dem letzten regulären Saisonspiel am vergangenen Samstag, in dem erst mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit gegen Absteiger Niederburg das Entscheidungsspiel überhaupt gesichert wurde, ging es zu einer länger geplanten Mannschaftstour nach Mallorca. Drei Stunden vor dem Anpfiff war die Mannschaft von Mario Weirich auf den Flughafen Hahn zurückgekehrt. „Wir haben nach dem Frühstück eine Videoanalyse gemacht und waren noch am Strand spazieren. Der Flug hatte daraufhin Verspätung, sodass wir direkt vom Flughafen zum Spiel gefahren sind. In der Kabine gab es noch etwas zu essen und dann ging es auch schon los“, berichtete Weirich von der ungewöhnlichen Vorbereitung.

Mazanek bringt SVB in Führung

Im Spiel selbst gehörte vor 420 Zuschauern die erste Chance der Mosel-SG. Ein unsauber geklärter Einwurf landete vor den Füßen von Nico Kerschbaum, dessen Schlenzer aus 18 Metern das lange Eck knapp verfehlte (4.). In der Folge war Blankenrath zunehmend die etwas gefälligere Mannschaft, Torchancen blieben aber lange Zeit aus. Dementsprechend entstand der Führungstreffer doch etwas aus dem Nichts. Felix Fuchs bekam im Zentrum etwas zu viel Platz und bediente mit einem perfekt getimten Schnittstellenpass den einlaufenden Maurice Mazanek. Mazanek selbst blieb vor Löfs Keeper Kevin Michel cool und schob zur Führung ein (31.).

i Blankenraths Torwart Marvin Hofrath (links) musste vor 420 Fans nur einmal hinter sich greifen, Löfs Top-Torjäger Felix Horn (rechts) hatte per Kopf ausgeglichen. Sascha Berkele

Als daraufhin schon alles nach einer knappen Pausenführung aussah, wurde eine der wenigen Unaufmerksamkeiten in der Blankenrather Hintermannschaft prompt bestraft. Löfs Moritz Johann bekam zu viel Zeit zum Flanken und fand den sträflich freistehenden Felix Horn am langen Pfosten. Top-Torjäger Horn verwertete mit einem Kopfball-Aufsetzer zum Ausgleich (43.). Der Mannschaft von Udo Seifert gelang es nach der Pause allerdings kaum, den Schwung mitzunehmen.

Hofrath pariert stark gegen Torjäger Horn

Letztendlich verhalf ein Fehler auf Seiten der Mosel-SG zur erneuten Blankenrather Führung. Jan Ruscheinski verlor auf der linken Seite den Ball, der wenig später nach einem abgefälschten Schuss bei Joker Philipp Dick landete. Dick zögerte nicht lange und schob trocken aus 16 Metern über den Innenpfosten ein (69.). Weil es Blankenrath in der Schlussphase verpasste, eine von mehreren guten Kontergelegenheiten zu nutzen, blieb die Partie bis zum Schluss spannend, obwohl Löf wenig einfiel. Doch eine gute Gelegenheit gab es dann doch noch. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit landete ein langer Freistoß bei Horn, dessen spektakulärer Volley von Marvin Hofrath stark pariert wurde (89.). Kurz darauf war nach einer ereignisarmen Nachspielzeit Schluss und Blankenrath hatte es in die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Mitte gegen den FC Urbar (Zweiter A Staffel 4) und die SGL Heimersheim (Zweiter A Staffel 5) geschafft.

„Wir machen jetzt erstmal vier Tage nichts. Wie heute wollen wir die Spiele genießen.“

Blankenraths Trainer Mario Weirich

„Wir waren spielerisch die bessere Mannschaft und haben Löf mit unseren schnellen Außen Probleme bereitet. Daher geht der Sieg auch in Ordnung“, befand Weirich. Mit der für sein Team erst nächsten Samstag (7. Juni, am Mittwoch spielen zuerst Heimersheim und Urbar) beginnenden Relegation und einem möglichen Aufstieg wollte sich der Trainer noch nicht auseinandersetzen. „Wir machen jetzt erst mal vier Tage nichts. Wie heute wollen wir die Spiele genießen“, so Weirich, der mit seinem Team seit 17 Spielen ungeschlagen ist. Demgegenüber verpasste die SG im zweiten Jahr in Folge den Aufstieg denkbar knapp. „Vielleicht waren die Ereignisse aus dem Vorjahr noch im Kopf. Fakt ist, Blankenrath hat verdient gewonnen. Wir waren nicht gallig genug und hatten viel zu viele Ballverluste. Dennoch war es von den Jungs eine erneut geile Saison, auch wenn es nicht gereicht hat“, sagte Coach Seifert.

SG Mosel Löf – SV Blankenrath 1:2 (1:1)

Mosel Löf: Michel – M. Ackermann, Feils, Seifert, Ruscheinski, N. Ostrominski, E. Ostrominski (79. P. Horn), Kneip (67. T. Ackermann), Johann, Kerschbaum, F. Horn.

Blankenrath: Hofrath – Badalow, Kolb, Weit, Simon, Vogt, Mazanek (88. Hammes), Fuchs, Wolfs, Massmann (90.+3 Gorschowski), Mansour (61. Dick).

Schiedsrichter: Michael Kausch (Bruttig-Fankel).

Zuschauer: 420.

Tore: 0:1 Maurice Mazanek (31.), 1:1 Felix Horn (43.), 1:2 Philipp Dick (69.).