Alpenrod treibt Planung voran Björn Hellinghausen geht in fünftes Trainerjahr bei SG Marco Rosbach 01.02.2026, 13:15 Uhr

i Björn Hellinghausen fühlt sich wohl bei der SG Alpenrod, deshalb hat er auch für die neue Saison zugesagt. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau treibt ihrer Planungen voran. Ein wichtiger Baustein ist Björn Hellinghausen, der im Sommer bereits in seine fünfte Saison als Trainer des A-Ligisten gehen wird. Doch es gibt auch frischen Wind.

Kontinuität gepaart mit einer Brise frischem Wind sind Trumpf bei der SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau. „Dass ich nächste Saison in mein fünftes Jahr bei der SG gehe, ist im heutigen Fußball eher eine Seltenheit“, weiß Trainer Björn Hellinghausen, der mit seiner Mannschaft aktuell Platz sieben in der Kreisliga A1 belegt.







