Fußball-Kreisliga A3 Bisher gern gesehene Gäste nehmen drei Punkte mit 10.11.2025, 10:06 Uhr

i Hier hat der Diezer Minel Begic freie Bahn, da ihm Marian Schmitz (rechts) entschieden zu viel Platz lässt. Wie schon zu Saisonbeginn am Wirt teilten sich die Kontrahenten beim 2:2 in Nomborn die Punkte brüderlich. Andreas Hergenhahn

Der Traum vom Durchmarsch aus der Kreisliga B in die Bezirksliga lebt zwar, doch von einem Spaziergang der SG Horressen kann keine Rede mehr sein. Der TuS Niederahr hat dem Primus das zweite 0:1 in Folge zugefügt und meldet eigene Ansprüche an.

Der TuS Niederahr darf sich in der Fußball-Kreisliga A3 als großer Gewinner des ersten Spieltages der Rückrunde sehen. Das Team vom Mühlenweg meldete sich mit dem 1:0–Erfolg bei Spitzenreiter Horressen eindrucksvoll im Titelkampf zurück und verdrängte zunächst die im Derby gegen die Westerburger Zweite überraschend patzende SG Guckheim von Rang zwei.







Artikel teilen

Artikel teilen