Bisher gern gesehene Gäste nehmen drei Punkte mit

Der Traum vom Durchmarsch aus der Kreisliga B in die Bezirksliga lebt zwar, doch von einem Spaziergang der SG Horressen kann keine Rede mehr sein. Der TuS Niederahr hat dem Primus das zweite 0:1 in Folge zugefügt und meldet eigene Ansprüche an.
Lesezeit 3 Minuten
Der TuS Niederahr darf sich in der Fußball-Kreisliga A3 als großer Gewinner des ersten Spieltages der Rückrunde sehen. Das Team vom Mühlenweg meldete sich mit dem 1:0–Erfolg bei Spitzenreiter Horressen eindrucksvoll im Titelkampf zurück und verdrängte zunächst die im Derby gegen die Westerburger Zweite überraschend patzende SG Guckheim von Rang zwei.