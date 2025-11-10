Fußball-Kreisliga A3
Bisher gern gesehene Gäste nehmen drei Punkte mit
Hier hat der Diezer Minel Begic freie Bahn, da ihm Marian Schmitz (rechts) entschieden zu viel Platz lässt. Wie schon zu Saisonbeginn am Wirt teilten sich die Kontrahenten beim 2:2 in Nomborn die Punkte brüderlich.
Andreas Hergenhahn

Der Traum vom Durchmarsch aus der Kreisliga B in die Bezirksliga lebt zwar, doch von einem Spaziergang der SG Horressen kann keine Rede mehr sein. Der TuS Niederahr hat dem Primus das zweite 0:1 in Folge zugefügt und meldet eigene Ansprüche an.

Der TuS Niederahr darf sich in der Fußball-Kreisliga A3 als großer Gewinner des ersten Spieltages der Rückrunde sehen. Das Team vom Mühlenweg meldete sich mit dem 1:0–Erfolg bei Spitzenreiter Horressen eindrucksvoll im Titelkampf zurück und verdrängte zunächst die im Derby gegen die Westerburger Zweite überraschend patzende SG Guckheim von Rang zwei.

