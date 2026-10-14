Birlenbach will sich zur Kirmes von bester Seite zeigen

Vier Plätze, aber lediglich drei Zähler trennen in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A die SG Birlenbach/Schönborn/Holzappel und die SG Elbert/Horbach. Am Donnerstag kreuzen beide Teams im Kirmesspiel im Waldstadion die Klingen.

„Es ist erkennbar, dass wir uns mit der jungen Truppe in einem Entwicklungsprozess befinden, in dem wir uns natürlich freuen, wenn entsprechende Lerneffekte erkennbar sind.

Die Kirmes in Birlenbach macht’s möglich: Eine Partie des 11. Spieltags der Fußball-Kreisliga A3 wird bereits am Donnerstagabend ausgetragen. Dann erwartet ab 19.30 Uhr die SG Birlenbach/Schönborn/Holzappel im Waldstadion die SG Elbert/Horbach.