Vier Plätze, aber lediglich drei Zähler trennen in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A die SG Birlenbach/Schönborn/Holzappel und die SG Elbert/Horbach. Am Donnerstag kreuzen beide Teams im Kirmesspiel im Waldstadion die Klingen.
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Die Kirmes in Birlenbach macht’s möglich: Eine Partie des 11. Spieltags der Fußball-Kreisliga A3 wird bereits am Donnerstagabend ausgetragen. Dann erwartet ab 19.30 Uhr die SG Birlenbach/Schönborn/Holzappel im Waldstadion die SG Elbert/Horbach.
„Es ist erkennbar, dass wir uns mit der jungen Truppe in einem Entwicklungsprozess befinden, in dem wir uns natürlich freuen, wenn entsprechende Lerneffekte erkennbar sind.