Wäre jetzt Schluss, würde der FC Kosova Montabaur als Zweiter der Kreisliga A3 direkt in die Bezirksliga aufsteigen, während sich die SG Hundsangen II mit der Meisterschaft trösten dürfte. Offen ist der Kampf um den Platz in der Aufstiegsrunde.

Im Derby gegen die SG Elbert/Horbach hat der FC Kosova Montabaur den vorentscheidenden Schritt in Richtung Bezirksliga gemacht. Durch den ungefährdeten 4:0-Heimsieg setzte sich der Tabellenzweite auf neun Punkte von Verfolger TuS Niederahr ab, der seine Partie des 23. Spieltags in der Kreisliga A3 vorgezogen hatte und so am Wochenende zuschauen musste. Den ersten Platz verteidigte die SG Hundsangen II, für die der Weg nach oben aber versperrt ist, weil die eigene erste Mannschaft bereits in der Bezirksliga spielt. In den verbleibenden drei Spielen reicht dem FC Kosova ein Punkt, um sicher aufzusteigen. Im Kampf um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde sitzt den drittplatzierten Niederahrern die SG Bogel mit nur einem Punkt Rückstand dicht im Nacken. Eine Weichenstellung könnte am Sonntag, 18. Mai, erfolgen, wenn der TuS zum Topspiel bei der SG antritt.

SG Hundsangen II – TuS Holzhausen 5:1 (4:1). Der Tabellenführer aus Hundsangen fuhr gegen Holzhausen den nächsten fulminanten Sieg ein. „Das Team hat in den ersten Minuten die Vorgaben perfekt umgesetzt. Nach dem 4:1 war ein wenig die Luft raus. Dennoch haben wir hochverdient gewonnen, weswegen ich im Endeffekt stolz auf die Mannschaft bin“, zeigte sich SG-Trainer Sebastian Boddenberg zufrieden. Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Niklas Löw (7., 8., 10., 23.), 4:1 Jules Kornas (41.), 5:1 Nils Bendel (66.).

FC Kosova Montabaur – SG Elbert/Horbach 4:0 (3:0). Der Tabellenzweite FC Kosova Montabaur ließ dem fünftplatzierten Nachbarn SG Elbert/Horbach keine Chance und feierte einen klaren 4:0-Heimsieg. „Wir wussten ganz genau, dass es ein wichtiges Spiel wird gegen Elbert“, sagte FC-Trainer Afrim Halili, das habe er seiner Mannschaft im Vorfeld immer wieder klargemacht. „Ich wollte unbedingt, dass wir das Spiel schon in der ersten Halbzeit entscheiden. Das haben die Jungs super gemacht.“ Bereits früh stellte Kosova die Weichen auf Sieg: Eron Nekaj traf in der 2. Minute zum 1:0, Agim Xhaferi (14.) und Altrim Pajaziti (28.) legten nach. Auch nach der Pause blieb Kosova dominant, erneut Eron Nekaj erhöhte in der 67. Minute zum Endstand. Mit dem Sieg festigte Montabaur Platz zwei, während die Elberter auf Rang fünf bleiben. Tore: 1:0 Eron Nekaj (2.), 2:0 Agim Xhaferi (14.), 3:0 Altrim Pajaziti (28.), 4:0 Eron Nekaj (67.).