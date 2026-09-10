SG ReiBoBo - SG Birlenbach Bereits nach neun Tagen gibt’s ein Wiedersehen Stefan Nink 10.09.2026, 11:13 Uhr

i Keine Lust mehr auf gähnende Leere auf dem Punktekonto: Tobias Schmidt (gelbes Trikot, hier gegen Hundsangens Benedikt Kaiser) will am Sonntag gegen die SG Herschbach die Null mit der SG Mühlbachtal endlich ad acta legen. Andreas Hergenhahn

Dämpft die SG Rheinhöhen am Freitagabend in Niederelbert die ausgelassene Kirmesstimmung? Nimmt die SG Birlenbach Zählbares aus Bogel mit? Diese Fragen werden am 6. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 unter Flutlicht beantwortet.

Flutlicht-Flair: In Niederelbert und Bornich wird bereits am Freitagabend der 6. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 eingeläutet. Fünf weitere Begegnungen werden am Sonntagnachmittag angepfiffen.SG Elbert/Horbach – SG Rheinhöhen (Fr., 20 Uhr, in Niederelbert).







Artikel teilen

Artikel teilen