Dämpft die SG Rheinhöhen am Freitagabend in Niederelbert die ausgelassene Kirmesstimmung? Nimmt die SG Birlenbach Zählbares aus Bogel mit? Diese Fragen werden am 6. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 unter Flutlicht beantwortet.
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Flutlicht-Flair: In Niederelbert und Bornich wird bereits am Freitagabend der 6. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 eingeläutet. Fünf weitere Begegnungen werden am Sonntagnachmittag angepfiffen.SG Elbert/Horbach – SG Rheinhöhen (Fr., 20 Uhr, in Niederelbert).