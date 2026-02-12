Verlust für SV Blankenrath Benjamin Maßmann wechselt im Sommer nach Morbach Michael Bongard 12.02.2026, 12:21 Uhr

i Benjamin Maßmann (rotes Trikot) kam vor einem Jahr als 18-Jähriger aus der A-Jugend des MSV Duisburg zum SV Blankenrath und wird den A-Klässler im Sommer in Richtung Rheinlandligist FV Morbach verlassen. Dennis Irmiter

Für den früheren Jugend-Bundesligaspieler und immer noch erst 19 Jahre alten Benjamin Maßmann geht es wieder nach oben. Maßmann verlässt im Sommer den A-Klässler Blankenrath und schließt sich dem Rheinlandligisten Morbach an.

Benjamin Maßmann verlässt nach der Saison den SV Blankenrath (Tabellendritter der Fußball-Kreisliga A Staffel 6) und wechselt zwei Etagen höher zum Rheinlandliga-Fünften FV Morbach. Es wird die bereits sechste Station in der noch jungen, aber bewegten Karriere des 19-jährigen Flügelflitzers aus Liesenich sein.







