Manche Geschichten schreibt eben doch nur der Fußball. Wie die vom Dommershausener Ben Pies, der vom großen Torwarttalent zum Knipser wurde. Wegen einer schweren Handverletzung.

Es war der 11. Oktober 2020. Die C-Jugend des JFV Rhein-Hunsrück traf auf dem Kunstrasen in Karbach in der Regionalliga Südwest auf den verlustpunktfreien Tabellenführer 1. FSV Mainz 05. Zwar siegte Mainz mit zwei späten Treffern 2:0, von sich reden machte an dem Tag allerdings ein Hunsrücker Akteur: der damals 14-jährige Ben Pies aus Dommershausen.

Pies spielte als Torwart eine unglaubliche Partie, hielt einen Elfmeter samt Nachschuss und zudem löschte er sechs bis acht „Hundertprozentige” der Mainzer Offensive. Die Performance war so gut, dass hinter der Gästebank unter den Mainzer Mitgereisten der Tenor herrschte: „Den nemme ma direkt mit no Meenz.”

i Im Oktober 2020 zeigte Ben Pies in der C-Jugend-Regionalliga ein famoses Spiel als Torhüter des JFV Rhein-Hunsrück gegen Mainz 05. hjs-Foto. Hermann-Josef Stoffel

Sicherlich einer der Höhepunkte der jungen Torwartkarriere von Ben Pies, der im Übrigen der älteste Sohn von Frank Pies (Stammkeeper zu Argenthals Hochzeiten als damals viertklassiger Verbandsligist, jetzt Torwart-Trainer bei Oberligist FC Emmelshausen-Karbach) ist, somit darf Ben Pies als positiv vorbelastet gelten. Auch sein jüngerer Bruder Tom ist Torwart und im Sommer von TuS Koblenz in die A-Jugend der JSG Hunsrück-Mittelrhein gewechselt. Besagte Saison 2019/20, als Ben Pies so stark gegen Mainz hielt, wurde dann coronabedingt abgebrochen. Im darauffolgenden Spieljahr half Ben Pies der B-Jugend des JFV, die Regionalliga zu halten. Im Sommer 2022 folgte dann der Wechsel zur TuS nach Koblenz. Auch hier das gewohnte Bild: Ben Pies war die Nummer eins, auch gehörte er drei Jahre lang innerhalb der Rheinlandauswahl zum Stamm. „Wenn ich fit war, habe ich eigentlich auch gespielt”, meint er heute noch voller Selbstbewusstsein.

Dann jedoch folgte der große Rückschlag. Nach vier Spielen der A-Jugend-Regionalliga-Saison 2023/24 musste Ben Pies plötzlich unter großen Schmerzen in der Hand passen. Ärzte vermuteten eine Überbelastung und verordneten zwei Wochen Ruhe. Das Ganze wurde – ohne jegliche Besserung – dreimal wiederholt, ehe endlich eine MRT-Untersuchung veranlasst wurde. Mit für einen jungen Vollbluttorwart niederschmetternden Diagnose: Es wurde ein alter Kahnbeinbruch entdeckt. „Das war komplett gebrochen, es gab keinen richtigen Blutdurchfluss mehr, ich hatte ja noch eine Zeit lang weitergespielt”, sagt Pies heute. Die medizinische Abteilung der TuS eröffnete dem jungen Keeper dann, dass das Torwartspiel unter diesen Bedingungen keinen Sinn mehr ergibt, erteilte Pies quasi ein Torwartverbot. „Das war natürlich niederschmetternd, Fußball ist das, was mir am meisten Spaß macht”, blickt er zurück.

Im Sommer 2024 folgt der Wechsel ins Feld

Damit auch später im Alltag keine Probleme mit der Hand entstehen, ließ er sich in der Folge einen kleinen Knochen aus dem Bein in die Hand einsetzen. Somit kehrte erst mal Ruhe ein ins Fußballleben. Aber nicht sehr lange. Ben Pies informierte sich und durfte – mit entsprechender Schiene – im Feld mitwirken und schloss sich im Sommer 2024 der A-Jugend der JSG Kastellauner Land an. „Wir mussten zuerst mal rausfinden, wo ich überhaupt hinpasse, mein erstes Spiel machte ich auf der Acht, glaube ich“, sagt Ben Pies. Die Findungsphase kann nicht allzu lang gedauert haben. Ben Pies spielte alsbald Stürmer, netzte unglaubliche 44 Mal, wurde damit Torschützenkönig einer guten Bezirksliga Mitte und verhalf Kastellauner Land sogar zur Vizemeisterschaft diesen Sommer, auch den Kreispokal holte man dank seiner Buden, all’ das wohlgemerkt als gelernter Keeper.

Selbstredend gab es vor der aktuellen Seniorensaison Interesse an dem mittlerweile 19-Jährigen: „Es gab einige Anfragen, auch von Bezirksligisten, ich hatte mich aber schon früh für meinen Heimatverein entschieden.” Gut für den Vorderhunsrück-Coach, den Lützer Alexander Blatt: „Ben ist ein super Junge, passt top hier bei uns in die Gruppe. Er versteht das Spiel einfach, hat auch auf engstem Raum immer eine Idee, technisch tipptopp.”

Im ersten Seniorenpflichtspiel gleich der erste Treffer für SG Vorderhunsrück

Ben Pies „dankte” es seinem Coach und traf gleich in seinem ersten Seniorenpflichtspiel in der A-Klasse einmal (4:3-Sieg bei Aufsteiger Ellenz-Poltersdorf). Bei diesem einen Treffer ist es bislang geblieben. Man darf also gespannt sein, wo der Weg für Ben Pies noch hinführt. Verrückt ist die Story bis jetzt allemal – vom mit Abstand größten Hunsrücker Jugendtorwart-Talent der vergangenen Jahre zum Knipser vor des Gegners Kasten.