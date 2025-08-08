Neben den Absteigern der SG Wallmenroth/Scheuerfeld, der SG Neitersen/Altenkirchen und der SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau sind auch die Aufsteiger der SG Gebhardshainer Land/Steineroth und der SG Atzelgift/Nister neu im Kreisoberhaus.

Die SG Wallmenroth/Scheuerfeld tat alles, was sie tun konnte, aber als am 24. Mai die Nachricht des Neuwieder Heimsiegs gegen die SG Müschenbach/Hachenburg die Runde machte, stand fest, dass die Kombinierten trotz ihres Dreiers gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth nach acht Bezirksliga-Jahren wieder auf die Kreisebene zurückkehren müssen. Das Comeback in die Kreisliga A beginnt am Sonntag, 15 Uhr, mit einem Heimspiel gegen die SG Gebhardshainer Land/Steineroth, einen der beiden Aufsteiger ins Kreisoberhaus.

Wallmenroths Trainer Kempf geht von viel eigenem Ballbesitz aus

„Heimspiel, und dann gegen einen Aufsteiger – da muss der Kopf mitspielen. Wir dürfen auf keinen Fall überheblich auf den Platz gehen“, sagt Florian Kempf. Er ist der „neue“ Spielertrainer der Mannschaft – wobei so neu ist er gar nicht. Vor dem letzten Spieltag der abgelaufenen Spielzeit hatte sich die SG von Tarek Petri als Übungsleiter getrennt. Bei besagtem Spiel gegen Hundsangen saßen Kempf und Kreshnik Himaj bereits auf der Bank. Seine Funktionsbezeichnung „Co-Trainer“ relativiert Kempf. „Momentan ist es vielleicht so, dass die Mannschaft noch eine ordnende Hand braucht, aber nach dieser Zeit sehe ich mich eigentlich an der Seitenlinie“, sagt der 36-Jährige, der mehr als 100 Oberliga-Einsätze für die SG 06 Betzdorf absolviert hat.

Die Partie gegen Gebhardshain wird das erste Pflichtspiel für den Gastgeber, der im Kreispokal vor einer Woche ein Freilos hatte. „Ich bin zufrieden damit, wie die Vorbereitung verlaufen ist. Es kann losgehen“, sieht Kempf sein Team bereit für die erste Aufgabe. Sechs Wochen lang wurde viel daran gearbeitet, die Elemente ins Spiel zu implementieren, die den Wallmenrother Stil ausmachen sollen. Kempf präzisiert: „Wir wollen einen vernünftigen Spielaufbau aufziehen und unsere Offensiven in den Räumen in Szene setzen, in denen sie gefährlich werden können.“ Er geht davon aus, dass man in der Saison viel Ballbesitz haben werde und sich einige Gegner größtenteils auf das Verteidigen konzentrieren. Kein Wunder, denn Qualität ist im Wallmenrother Aufgebot genügend vorhanden.

„Unsere Vorfreude ist riesig. Wer hätte noch vor ein paar Jahren gedacht, dass wir einmal in der gleichen Liga mit Wallmenroth spielen?“

Heiko Schnabel, Trainer SG Gebhardshainer Land

Schon am Sonntag könnte es so kommen, dass die Heimelf anrennt, denn Aufsteiger Gebhardshain hat gegen ein Team, das in der Spitzengruppe mitspielen kann, wenig zu verlieren. „Unsere Vorfreude ist riesig. Wer hätte noch vor ein paar Jahren gedacht, dass wir einmal in der gleichen Liga mit Wallmenroth spielen?“, blickt Trainer Heiko Schnabel auf die erste anspruchsvolle Partie des harten Auftaktprogramms voraus. „Wir haben beim Conze-Cup schon gegen Wallmenroth gespielt, da haben sie einen sehr gefestigten Eindruck gemacht. Für mich sind sie einer der Topfavoriten auf die Meisterschaft. Die Mannschaft ist gefestigt, was in Verbindung mit der neuen Spielidee passen kann“, ergänzt er.

Der Blick auf die weiteren Plätze: Duell der neuen Trainer in Niederdreisbach – Vizemeister empfängt Absteiger – Mockenhaupts Rückkehr

VfB Niederdreisbach – SV Niederfischbach (Sonntag, 15 Uhr). Auf dem Koppelberg kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen zwei Mannschaften, die mit einem neuen Trainer in die Saison starten. Heiko Schnell hat beim gastgebenden VfB die Nachfolge von Dennis Reder angetreten, bei den „Adlern“ hat jetzt Tobias Hirth das Sagen, der bisherige spielende Co-Trainer des SVN. Auch wenn Niederdreisbach sein Rheinlandpokal-Heimspiel gegen den Bezirksligisten Niederroßbach mit 1:3 verlor, sprach Schnell von einer großen Euphorie in seinem Team. „Das ist in der Trainingsbeteiligung und Motivation auf dem Platz zu sehen. Die Testspiele haben uns sowohl konditionell als auch taktisch sehr viel gebracht.“ Er zählt den Gast auch in dieser Saison wieder zu den Top-Teams und lobt dessen Offensive. „Der Druck liegt 100 Prozent bei Niederfischbach. Wir können frei aufspielen und werden unseren Plan durchziehen.“

„Es gibt für den 1. Spieltag angenehmere Aufgaben als in Niederdreisbach zu spielen. Die konstante Wetterlage dürfte auf dem Hartplatz aber Bedingungen zulassen, bei denen man gescheit Fußball spielen kann“, sagt Hirth nach einer Vorbereitungsphase, in der die Ergebnisse hätten besser sein können. „Trotzdem haben wir viele Erkenntnisse mitgenommen.“

i Tobias Hirth (in Weiß am Ball) übernimmt ab dieser Saison das Kommando auf der Trainerbank des SV Adler Niederfischbach. Manfred Böhmer

SG Rennerod/Irmtraut/Seck/Emmerichenhain – SSV Weyerbusch (Sonntag, 15 Uhr). Auch wenn die SG Rennerod ihren Torschützen vom Dienst David Quandel verloren hat, hat der Vorjahresfünfte offensiv immer noch reichlich Qualität, die so manchem Gegner Sorgen bereiten dürfte. „“Wir wollen unsere Qualitäten nach vorne zeigen und ausspielen. Den Aufsteiger dürfen wir nicht unterschätzen. wollen nach einer guten Vorbereitung aber drei Punkte holen.“

Aufsteiger Weyerbusch hat hingegen sehr gute Erinnerungen an diesen Gegner: Die letzten drei Pflichtspiele endeten siegreich und mit insgesamt 16 Toren für das Team von Stefan Bischoff. Warum sollte es sich also am Sonntag im Steinsbergstadion verstecken? Zumal Marco Simonis von seinem berufsbedingten Spanien-Aufenthalt zurückkehrt und Neuzugang Leonardo dos Santos in der Vorbereitung bereits angedeutet hat, dass er einen riesigen Mehrwert für den SSV darstellt. „Wir haben eine der schlechteren Vorbereitungen absolviert. Die Trainingsbeteiligung lag bei 65 Prozent. Zufrieden bin ich ab 75 Prozent. Deshalb wird der Saisonauftakt für uns nicht einfach. Trotzdem gehen wir natürlich an jedem Wochenende auf den Platz, um das Spiel zu gewinnen. Dass das nicht immer gelingen kann und wird, ist mir klar“, sagt Trainer Bischoff.

VfB Wissen II – SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau (Sonntag, 15 Uhr). Viele A-Ligisten sprechen von einer sechswöchigen Vorbereitung auf die Saison 2025/26, beim VfB Wissen II lag zwischen dem letzten Einsatz in der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga und dem Heimspiel am Sonntag gegen die SG Alpenrod noch nicht einmal ein Monat. Das kann, muss aber kein Nachteil sein, denn mit dem Turniersieg in Mittelhof trotzte der Vizemeister den Befürchtungen, die freie Zeit könnte etwas spärlich ausgefallen sein. Dort, wohin die Siegstädter gerne aufgestiegen wären, kam der Gegner des Auftaktspieltags her.

Die SG Alpenrod stieg als Bezirksliga-14. ab. Wie schon nach der A-Klasse-Meisterschaft 2020 ging es auch diesmal wieder nach zwei Bezirksliga-Jahren in den Fahrstuhl nach unten. In der Vorbereitung zeigten die Kombinierten mit torreichen Spielen ihre Torgefahr und bezwangen unter anderem den Bezirksligisten SG Müschenbach/Hachenburg mit 3:2. „Am ersten Spieltag wartet die wohl schwerste Aufgabe überhaupt auf uns“, meint Alpenrods Spielertrainer Björn Hellinghausen. „Wissen II ist ein richtiges Brett, somit ist das Ziel, als Außenseiter einen Punkt zu ergattern.“

Sportfreunde Schönstein – SG Mittelhof-Niederhövels (Sonntag, 15 Uhr). Der Zehner-Hattrick ist perfekt für die Sportfreunde Schönstein. Zum dritten Mal in Folge schlossen die „Hartplatzhelden“ in Gelb-Schwarz eine Runde auf dem ersten zweistelligen Tabellenplatz ab – ein Erfolg für die nicht einfache personelle Situation. Einer, der selbst einmal in Schönstein spielte, gibt am Sonntag ein Gastspiel in der alten Heimat ab: Mittelhofs Trainer Michael Trautmann will mit seinem Team die Heimstärke der Elf von Marcus Meyer ausbremsen. So, wie es im März beim glatten 3:0-Sieg gelang. Schönsteins letzter Sieg gegen Mittelhof liegt schon dreieinhalb Jahre zurück. „Wir müssen natürlich den Kampf annehmen, was in Schönstein besonders wichtig ist, und auf die schnellen Konter aufpassen. Im letzten Spiel gegeneinander haben wir das gut gelöst“, erinnert sich Trautmann, der sich als Vorbereitung Schönsteins Rheinlandpokalspiel gegen den VfB Wissen ansah.

i Michael Trautmann, der Spielertrainer der SG Mittelhof/Niederhövels, muss am 1. Spieltag mit seinem Team im Derby bei den Sportfreunden aus Schönstein antreten. Manfred Böhmer

SG Hammer Land Bruchertseifen/Hamm – SG Altenkirchen/Neitersen (Sonntag, 15 Uhr). Ein Vorbereitungsturnier ist kein Ligaspiel, und folglich darf der 2:1-Sieg der SG Hammer Land gegen die Kombinierten aus der Kreisstadt und dem Wiedbachtal beim Verbandsgemeinde-Turnier Mitte Juli nicht überbewertet werden. Nach vielen Jahren in den überkreislichen Ligen müssen sich die Altenkirchener in der A-Klasse neu finden. Ein personeller Umbruch und einige Verletzungsprobleme machen die ersten Wochen für Trainer Felix Ba Bly nicht einfacher. Für den letzten Feinschliff absolvierte der Absteiger am vergangenen Wochenende ein Trainingslager in Oberlahr, wo sie im „Westerwald Treff“ intensiv auf und neben dem Platz arbeiteten.

Für Bruchertseifens Trainer Hans-Josef Held sind die Gäste der Favorit: „Als Bezirksliga-Absteiger steckt natürlich viel Qualität in ihrem Kader. Aber meine Jungs sind bereit für das Spiel und wir freuen uns das es wieder los geht. In der anstrengenden Vorbereitung haben wir teilweise auch am Tag der Testspiele trainiert. Das brauchen wir auch angesichts der starken Ligakonkurrenz.“

SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Neunkhausen/Nauroth/Mörlen – SG Atzelgift/Nister (Sonntag, 17 Uhr). Direkt am ersten Spieltag kehrt Jörg Mockenhaupt als Trainer der SG Atzelgift/Nister dorthin zurück, wo er jahrelang erfolgreich arbeitete. Außerdem kommt es zum Familienduell mit seinem Sohn Jan Niklas. „Nach sechswöchiger Vorbereitung erwarten wir einen motivierten Gegner, der es uns ganz bestimmt schwer machen will. Auch wenn wir noch ein paar Ausfälle haben, ist unser Kader groß und gut genug, um das zu kompensieren“, erklärt Weitefelds Stefan Häßler, der sich das Traineramt bei der SG mit Kevin Wiederstein teilt.