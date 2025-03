Bei Roßbach/Verscheid muss der Offensivknoten platzen

Mit Wucht kommt der Kreisligafußball an diesem Wochenende auf Touren. In der A2 haben die Fans die Qual der Wahl, gehen doch alle Spiele nahezu parallel über die Bühne.

Zum Start in das Fußballjahr 2025 finden in der Kreisliga A2 alle sieben Partien am Sonntag statt.

SV Roßbach/Verscheid – SV Windhagen (So., 14.30 Uhr/Hinspiel: 0:1). Die Roßbacher belegen aktuell den ersten Abstiegsplatz, obwohl sie ein Tor weniger kassiert haben als Tabellenführer Windhagen und mit 15 Gegentoren gemeinsam mit der SG Vettelschoß die stärkste Defensive der Liga stellen. Das Problem liegt im Angriff, dem ehemaligen Oberligisten gelangen erst 13 Treffer. In den vier Testspiele sprangen auch nur drei Treffer heraus. Die Windhagener testeten ausschließlich gegen Gegner aus Nordrhein-Westfalen mit einer ausgeglichenen Bilanz von zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem Remis.

SG DJK Neustadt-Fernthal – SG Ellingen (So., 14.30 Uhr in Fernthal/2:4). Die Generalprobe der DJK endete 4:4 gegen den Bezirksligisten aus Berod-Wahlrod. Zuvor gab es für Neustadt vier Siege gegen Lion’s Ransbach (3:1), SV Buchholz (8:1), Kickers Westerwald (2:0), SV Rengsdorf (3:0) sowie eine Niederlage gegen Neitersen (3:8) und ein Unentschieden gegen Weyerbusch (2:2). Auch die SG Ellingen testete sieben Mal: Siege gab es gegen TuS Niederahr (3:0), SG Neitersen (3:1), SG Mittelhof (3:0), SG Herschbach-Schenkelberg (4:0) und SC Vallendar (3:1). 3:3 lautete das Endergebnis gegen Lion’s Ransbach, die einzige Niederlage fügte dem Bezirksliga-Absteiger die SG Ahrbach zu (0:2).

SV Ataspor Unkel – VfL Oberlahr-Flammersfeld (So., 14.30 Uhr in Bad Honnef/1:1). Der SV Ataspor Unkel verlor drei seiner vier Testspiele und muss aufgrund der andauernden Platzsperre in Unkel seine Heimspiele weiterhin auf fremden Plätzen austragen. Gegen Oberlahr wird in Bad Honnef gespielt. Der Aufsteiger hat lediglich zwei Mal getestet: Bei der SG Atzelgift gab es eine 1:4-Niederlage, gegen den VfB Wissen II setzte sich der VfL mit 3:2 durch.

FV Rheinbrohl – SG Haiderbach/Sessenbach (So., 14.30 Uhr/3:0). Beim FV Rheinbrohl ging es in der Vorbereitung torreich zu: Gleich zwei Mal ging der Tabellenvierte mit 5:4 als Sieger vom Platz (gegen SG Rheindörfer und TV Mülhofen). Die abschließenden beiden Testspiele gegen die Mitte-Bezirksligisten SG Mülheim-Kärlich II (2:5) und SV Anadolu Spor Koblenz (2:3) verlor das Team von Trainer Carsten Bent. Der neue Haiderbach-Coach Mike Weber konnte sich in sechs Begegnungen ein Bild von seiner Mannschaft machen: Nach zwei Siegen gegen Elbert (3:1) und Nauort (2:0) und zwei Unentschieden gegen SG Rheindörfer und SG Hemmerich (jeweils 1:1) ging der Test gegen die SG Weitefeld in die Hose (0:4), bevor am Mittwoch ein 2:0-Erfolg gegen die eigene Reserve gelang.

SG Puderbach – SG Niederbreitbach (So., 15 Uhr in Urbach-Dernbach/4:2). Nach zuvor vier Testspielniederlagen in Serie hofft der Puderbacher Trainer Ralph Arenz nach dem 4:3 bei der SG Vettelschoß auf ein weiteres Erfolgserlebnis gegen seine ehemalige Mannschaft aus Niederbreitbach. Bei den Gästen fielen die letzten beiden geplanten Vorbereitungsspiele aus nach zuvor drei Niederlagen gegen FC Plaidt (1:4), SG Neuwied (0:2) und Rot-Weiß Koblenz II (1:6).

SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach – SSV Heimbach-Weis (So., 15 Uhr/2:0). Der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach träumt vom Aufstieg in die Bezirksliga. In der Wintervorbereitung konnte der Tabellendritte Achtungserfolge gegen Teams aus dieser Liga verbuchen: Gegen Weitersburg siegten die Töpferstädter 6:3, gegen Asbach und Bezirksliga-Spitzenreiter Wirges hieß es am Ende jeweils 2:2. Heimbach-Weis gewann drei von vier Testspielen. Siegen gegen SG Rheinhöhen (2:1), SV Niederwerth (6:1) und SG Westum (4:0) steht lediglich eine Niederlage gegen den Bezirksligisten SG Ahrbach (1:3) gegenüber.

SG Vettelschoß – SC Bendorf-Sayn (So., 15.30 Uhr in St. Katharinen/4:1). In sechs Begegnungen im Laufe der Vorbereitung gelang der SG Vettelschoß nur ein Sieg. Nichtsdestotrotz ist der Rangzweite gegen den Tabellenvorletzten klarer Favorit. Die Bendorfer haben sieben Testspiele bestritten (vier Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen).