Mit dem 4:1 im Kellerduell gegen Burgschwalbachs Zweiter kletterte der SV Diez-Freiendiez in der Fußball-Kreisliga A3 „über den Strich“. Die Rivalen SG Altendiez und SG Birlenbach avancieren unteedessen zu Remis-Königen.
Lesezeit 3 Minuten
Da der TuS Niederahr am Gückinger Königstein nicht über ein 2:2 hinauskam, nutzte Aufsteiger SG Horressen-Elgendorf in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A3 am 7. Spieltag mit dem knappen 2:1-Erfolg im Spitzenspiel in Kölbingen die Gunst der Stunde und löste ihren JSG-Partner auf dem Platz an der Sonne ab.