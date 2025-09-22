Fußball-Kreisliga A3 Bei der SG Mühlbachtal läuft der Ball phasenweise gut 22.09.2025, 10:15 Uhr

i Lenny-Joel Saal brachte die SG Mühlbachtal im Heimspiel gegen die Ahrbacher Reserve kurz vor der Pause mit 2:1 in Führung. Am Ende hieß es in Oelsberg 4:2 für die Elf vom Blauen Ländchen. Andreas Hergenhahn/Archiv. Andreas Hergenhahn

Mit dem 4:1 im Kellerduell gegen Burgschwalbachs Zweiter kletterte der SV Diez-Freiendiez in der Fußball-Kreisliga A3 „über den Strich“. Die Rivalen SG Altendiez und SG Birlenbach avancieren unteedessen zu Remis-Königen.

Da der TuS Niederahr am Gückinger Königstein nicht über ein 2:2 hinauskam, nutzte Aufsteiger SG Horressen-Elgendorf in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A3 am 7. Spieltag mit dem knappen 2:1-Erfolg im Spitzenspiel in Kölbingen die Gunst der Stunde und löste ihren JSG-Partner auf dem Platz an der Sonne ab.







