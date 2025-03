Die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen hat in der Fußball-Kreisliga A4 beim 2:1 im Nachholspiel gegen den FC Metternich II drei wichtige Zähler einkassiert, bevor es am Samstagabend ab 18.30 Uhr gegen Primus RW Koblenz II weiter geht.

Vor dem Heimspiel gegen den FC RW Koblenz II (Sa., 18.30 Uhr) haben die Fußballer der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen in der Kreisliga A4 mit 2:1 (1:1) gegen die zweite Welle des FC Germania Metternich den ersten Dreier des Frühjahrs eingefahren. Auf holprigem Geläuf in Kamp-Bornhofen gab’s einen 2:1 (1:1)-Erfolg für die Kombinierten.

Der Gast aus der Kaul ging zwar durch Dennis Penk früh in Führung (4.), doch die Einheimischen ließen sich davon nicht schocken. Recht schnell egalisierte Kapitän Martin Schwarz (14.). In der Folge ergab sich eine ob der schwierigen Bedingungen sehr kampfbetonte Partie, die von der Spannung lebte.

FSV-Coach Sebastian Weinand nach dem knappen Heimsieg gegen Metternich.

Die Schlussminuten hatten es in sich. Zunächst netzte Tobias Hahn zum 2:1 ein (90.+1). Nicht minder umjubelt war kurz darauf Tom Baumgartens Rettungstat per Fallrückzieher auf der eigenen Torlinie. „Das war zwar nichts für Ästheten, aber immerhin haben wir das 1:3 in Vallendar revidiert“, war FSV-Coach Sebastian Weinand froh über die drei Zähler.